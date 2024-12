Vedci by mohli s pomocou očných skenov a AI odhaliť Parkinsonovu chorobu už 7 rokov pred diagnózou, ukázala štúdia

Očné skeny spolu so strojovým učením by mohli odhaliť príznaky Parkinsonovej choroby niekoľko rokov pred klinickou diagnózou. Podľa novej štúdie britských vedcov, ktorá vyšla v odbornom časopise Neurology, by to mohlo byť až o sedem rokov skôr. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.

Dáta od viac ako 250-tisíc ľudí

Štúdia vedcov z University College London a Moorfields Eye Hospital je dosiaľ najrozsiahlejšia, čo sa týka zobrazovania sietnice pri Parkinsonovej chorobe.

Tím použil umelú inteligenciu (AI) a strojové učenie na identifikáciu markerov ochorenia pri skenovaní oka pomocou súboru údajov AlzEye, s dátami od viac ako 250-tisíc ľudí, pričom spájal snímky a skeny sietnice s nemocničnými záznamami z britskej Národnej zdravotnej služby o kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochoreniach. Výsledky potom replikovali pomocou širšej databázy UK Biobank, ktorá pozostáva zo zdravých dobrovoľníkov.

„Aj keď ešte nie sme pripravení predpovedať, či sa u jednotlivca vyvinie Parkinsonova choroba, dúfame, že táto metóda by sa čoskoro mohla stať nástrojom predbežného skríningu pre ľudí s rizikom ochorenia,“ vyjadril sa vedúci autor štúdie Siegfried Wagner.

Symptómy Parkinsonovej choroby

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom nie je dostatok dopamínu v mozgu, čo spôsobuje problémy, ktoré sa časom zhoršujú. Hlavnými príznakmi sú mimovoľné trasenie častí tela, pomalý pohyb a stuhnuté a neohybné svaly, ale môžu sa vyskytnúť aj psychické príznaky, ako je depresia, strata čuchu a problémy s pamäťou.

Väčšina ľudí s Parkinsonovou chorobou začína vykazovať symptómy po 50. roku života, ale niektorí pociťujú príznaky už ako štyridsiatnici a keď sa začnú prejavovať charakteristické symptómy, môže byť už viac ako polovica buniek v postihnutej časti mozgu mŕtva. Vedci sa snažia nájsť spôsob, ako detegovať toto ochorenie skôr, keďže skoršia diagnóza by mohla poskytnúť viac možností pre spomalenie vývoja ochorenia.

Čas na zmenu životného štýlu

„Nájdenie príznakov množstva chorôb pred objavením sa symptómov znamená, že v budúcnosti by ľudia mohli mať čas na zmenu životného štýlu, aby sa predišlo vzniku niektorých ochorení, a lekári by mohli oddialiť nástup a dopad neurodegeneratívnych porúch, ktoré menia život,“ skonštatoval Wagner.

Výsledky štúdie demonštrujú ďalší progres v oblasti „okulomiky“, čo je použitie údajov z očných skenov na odhalenie príznakov chorôb a porúch vrátane Alzheimerovej choroby, roztrúsenej sklerózy a schizofrénie. Očné skeny a údaje o očiach sa tiež používajú na odhalenie sklonu k vysokému krvnému tlaku, kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu