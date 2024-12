V USA sa v súčasnosti pripravuje osem budúcich slovenských pilotov, lietať budú na stíhačkách F-16

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Spojených štátoch amerických (USA) sa v súčasnosti pripravuje osem budúcich slovenských pilotov stíhacích lietadiel F-16. Na Leteckej základni Sliač trénujú ďalší piloti. Ďalších kandidátov budú doplňovať absolventmi Technickej Univerzity v Košiciach a náborom z civilného sektora. Informovali o tom Ozbrojené sily SR (OS SR) na svojej internetovej stránke.

Pilotov trénujú ešte pred vyslaním do USA

Ako pre agentúru SITA vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková, na Slovensku trénujú pilotov pred vyslaním na výcvik do USA. Príprava spočíva v skríningovom výcviku na malých vrtuľových lietadlách, na cvičnom taktickom lietadle L-39 a v jazykových kurzov so zameraním na zdokonalenie anglického jazyka a leteckej frazeológie.

Výcvik a preškolenie pilotov na F-16 prebieha v USA v súlade s plánom, ktorý je postavený na základe skúseností inštruktorov Vzdušných síl USA. Po úspešnom zvládnutí výcviku začnú s výcvikom na lietadle F-16. Dĺžka kurzu trvá 27 až 44 mesiacov a je závislá od spôsobilostí, ktoré si SR zadala.

Výcvik ukončia v roku 2023

Prví slovenskí piloti ukončia svoj výcvik v roku 2023 a návrat posledných pilotov je naplánovaný na rok 2028. Ako spresnila hovorkyňa ministerstva obrany, počet pripravených pilotov je považovaný za citlivý údaj a zmluva medzi vládami nie je prístupná.

„Vzhľadom na plánované plnenie úloh pri podpore operácií a plnenie úloh v systéme NATINAMDS ide o počet vyšší, ako je počet obstaraných lietadiel,“ uzavrela Kakaščíková. Slovensko objednalo 14 lietadiel F-16 za predchádzajúceho vedenia rezortu obrany. Ich dodanie je naplánované do roku 2024.

