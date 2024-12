V tuneli uviazlo po kolapse na viac ako dva týždne 41 robotníkov, všetkých sa podarilo zachrániť

28.11.2023 (SITA.sk) - Záchranári v Indii vytiahli všetkých 41 robotníkov, ktorí na viac ako dva týždne uviazli v zrútenom horskom tuneli.

Robotníci najprv prejdú zdravotnou kontrolou v dočasnom zdravotnom tábore, ktorý záchranári zriadili vo vnútri 13 metrov širokého tunela. Uviaznutých robotníkov vyťahujú cez chodbu zo zváraných rúr, ktoré predtým záchranári pretlačili cez zem a skaly.

I am completely relieved and happy as 41 trapped laborers in the Silkyara Tunnel Collapse have been successfully rescued.

This was a well-coordinated effort by multiple agencies, marking one of the most significant rescue operations in recent years. Various departments and…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 28, 2023