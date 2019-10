V Tatrách aj Fatrách zvýšili lavínové nebezpečenstvo, meteorológovia upozorňujú pred vetrom

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Na horách v stredu ráno prevládalo oblačné počasie so snežením vo všetkých polohách. Teplota vzduchu sa pohybovala od -15°C na vrcholoch, do -6°C v stredných polohách, fúkal silný severozápadný vietor s rýchlosťou na hrebeňoch v nárazoch do 28 m/s (100 km/h), informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Zhoršená orientácia v teréne

V žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií sa vytvorili snehové vankúše a dosky s hrúbkou 0,7 až 1,5 m. Na hrebeňoch hôr sa vytvárajú snežné preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne.

V stredných polohách do 1 500 m dosahuje výška snehu 80, vo vysokých polohách Tatier 100 až 170 cm. Počas dňa sa očakáva silný vietor a sneženie.

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vetrom previaty nový sneh zvyšuje lokálne lavínové nebezpečenstvo.

Osamelý lyžiar alebo skupina turistov s dobrými rozostupmi môžu uvoľniť lavínu na strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení. Vo Veľkej, Malej Fatre a Nízkych Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo - druhý stupeň.

V týchto polohách môže lavínu uvoľniť na strmých svahoch pád alebo skok lyžiara či peší výstup skupiny. Vplyvom sneženia a silného vetra lavínové nebezpečenstvo stúpa.

Upozornenie meteorológov

Meteorológovia varujú pred vetrom na horách. Výstraha 2. stupňa platí pre okresy Tvrdošín, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad od 18:00 do štvrtka 3. januára do 12:00. V týchto okresoch sa na hrebeni Tatier a Nízkych Tatier očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h).

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.





