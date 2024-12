V Slovenskom raji uzavreli väčšinu roklín, silné dažde extrémne zvýšili stav vody v riekach

Z dôvodu dlhotrvajúcich dažďov a extrémne vysokého stavu vody sú rokliny v Slovenskom raji až do odvolania uzavreté.

Výnimkou je Kláštorská a Zejmarská roklina. Informovala o tom Správa Národného parku Slovenský raj, podľa ktorej je však turistický chodník Prielom Hornádu otvorený.

Čo sa týka splavovania v Prielome Hornádu, to je možné v prípade, že hladina Hornádu na nástupnom mieste splavu v lokalite Hrabušice – Mýto nepresiahne 110 cm.

Slovenský raj pripravuje viacero noviniek, pri vstupe do roklín chcú inštalovať platobné terminály

Slovenský raj po jarnej údržbe odštartoval svoju tohtoročnú sezónu, prvý väčší nápor turistov tam zažili ešte počas prvého májového víkendu.

Počas tohto roka plánuje obec Hrabušice, ako správca tamojších piatich roklín, viacero noviniek, vrátane kúpy a inštalovania platobných terminálov pri vstupe do roklín.

Informoval o tom agentúru SITA starosta obce Marcel Kacvinský, podľa ktorého sú v pláne aj elektrobicykle. Samospráva už totiž podala žiadosť v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja na zriadenie požičovne e-bikov.

Opravy v roklinách

Počas predošlých mesiacov pracovníci obecného podniku realizovali opravy v rokline Suchá Belá. Vodou poškodené drevené rebríky nahradili nové a následne prešla podľa starostu celá roklina revíziou. Rovnako sa podarilo opraviť aj drevený rebrík v rokline Piecky.





„O niečo väčšia oprava bola v rokline Veľký Sokol, kde pravdepodobne zo skalného previsu spadol ľad na sústavu dvoch drevených rebríkov a poškodil ich. Okrem toho ešte potrebujeme v rokline vymeniť jeden sedemmetrový rebrík,“ opísal Kacvinský. Na ďalšie opravy však musia počkať niekoľko mesiacov.

„Dané miesta sa nachádzajú v neprístupnom teréne, kam vieme realizovať donášku dreva len vrtuľníkom. Z dôvodu hniezdenia vtákov v národnom parku sa však do nich pustíme až potom, teda na jeseň,“ vysvetlil starosta.

Pribudne platobný terminál

Hrabušice sa tiež podľa jeho slov zapojili do výzvy kraja v snahe získať financie na obnovu najfrekventovanejších oddychových zón.





Kacvinský ešte vlani avizoval zámer vyberať vstupné do Slovenského raja celoročne, a to prostredníctvom platobných terminálov či automatov. V súčasnosti sa predáva iba fyzicky.





„Teraz sa vstup platí v hotovosti, no je tu dosť veľa turistov, ktorí chcú platiť kartou, čo je problém. Hľadáme už dodávateľa na platobný terminál, ktorý bude pri vstupe umiestnený celoročne. Buď bude len na kartu, alebo aj formou mincí,“ naznačil starosta.

Mikrobus či elektrobicykle

V rámci dopravy má obec v pláne zakúpiť mikrobus, ktorý by počas sezóny slúžil ako kyvadlová preprava pre turistov k nástupným miestam do roklín. „Tým by sa zvýšila bezpečnosť chodcov, pretože obec Hrabušice nie je s časťou Podlesok prepojená chodníkom pre peších,“ dodal Kacvinský. Ďalšou novinkou by podľa neho mohli byť aj ďalšie elektrobicykle.





„Naša lokalita je dosť frekventovaná, máme tu veľa cyklistov, a to najmä po spustení cyklochodníka, ktorý vedie od Spišskej Novej Vsi s napojením až na Hrabušice,“ opísal.





Podľa jeho slov už v národnom parku fungujú e-bike požičovne, o túto službu je však veľký záujem. Obec sa preto zapojila do výzvy Košického samosprávneho kraja s názvom Bikey.

„Podali sme žiadosť o najväčší modul, ktorý by sme chceli osadiť na našom parkovisku. Išlo by dokopy o trinásť bicyklov. Ak uspejeme, dostaneme plne vybavenú požičovňu s rezervačným systémom. Podmienkou je, že budeme platiť nájom kraju, plus nejaké percentá opravy. Okrem toho ju musíme prevádzkovať od 1. apríla do 31. októbra,“ priblížil fungovanie starosta Hrabušíc, podľa ktorého by obec následne chcela postupne dokúpiť z vlastných zdrojov ďalšie elektrobicykle.

