V Melitopoli prišlo o život niekoľko ruských vojakov, zjedli otrávenú donášku jedla

21.11.2023 (SITA.sk) - V okupovanom ukrajinskom meste Melitopoľ zomrelo niekoľko ruských vojakov po tom, ako zjedli otrávené jedlo dovezené z miestnej reštaurácie.

Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na legitímneho starostu Melitopoľa Ivana Fedorova, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov nenachádza v meste. Fedorov povedal, že ruskí vojaci v okupovaných častiach Ukrajiny každý deň prichádzajú o život nielen pri explóziách, ale aj vďaka silám odporu.

Tvrdil, že ruskí vojaci si objednali jedlo v miestnej reštaurácii, pričom niektorí sa otrávili a iní dokonca zomreli. Ruské úrady sa podľa neho pokúšali nájsť kuriéra, ktorý jedlo doručil, no nepodarilo sa im to.

Štátna duma prijala rekordný rozpočet, posilní výdavky na obranu a podporí Putinovu nasledujúcu kandidatúru

Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, v piatok schválila jej dosiaľ najväčší federálny rozpočet, ktorý zvýši výdavky v roku 2024 o zhruba 25 percent. Rekordné sumy pritom poputujú na obranu.

Presiahnutie sociálnych výdavkov

Výdavky na obranu by v budúcom roku po prvý raz v histórii moderného Ruska mali presiahnuť sociálne výdavky. Stane sa to v čase, keď sa Kremeľ snaží podporiť vodcu Vladimira Putina v čase príprav na marcové prezidentské voľby. Rekordne nízka nezamestnanosť, vyššie mzdy a cielené sociálne výdavky by mali Kremľu pomôcť zbaviť sa domáceho vplyvu nasmerovania ekonomiky na vojnový stav, ale z dlhodobého hľadiska by mohli predstavovať problém, tvrdia analytici.

Ruské ministerstvo financií uviedlo, že v roku 2024 očakáva, že výdavky dosiahnu 36,66 bilióna rubľov s predpokladaným rozpočtovým deficitom vo výške 0,8 % hrubého domáceho produktu Ruska. Časť ruského rozpočtu je tajná, pretože Kremeľ sa snaží utajiť svoje vojenské plány a vyhýbať sa kontrole svojej vojny na Ukrajine.

Zmierňovanie následkov sankcií

Nezávislí ekonomickí novinári Farida Rustamovová a Maksim Tovkajlo na ich kanáli Faridaily na platforme Telegram uviedli, že približne 39 % všetkých federálnych výdavkov pôjde v roku 2024 na obranu a presadzovanie práva. Ruskí zákonodarcovia tvrdia, že rozpočet na obdobie 2024 – 2026 vyvinuli špecificky na financovanie armády a zmierňovanie následkov 17 500 sankcií na Rusko, povedal predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin.





„V týchto ťažkých podmienkach sa nám podarilo prijať rozpočet, ktorý nielen vyčlení potrebné prostriedky na obranu našej krajiny, ale poskytne aj všetky potrebné prostriedky na zaručenie sociálnych záväzkov štátu,“ vyjadril sa zas podľa tlačovej agentúry Tass prvý podpredseda Dumy Alexander Žukov.





Proti rozpočtu hlasovali komunisti, pretože podľa nich zahŕňa nízke penzie a nedostatočne podporuje starších. Rozpočet teraz ide do hornej komory parlamentu a po jeho schválení ho musí ešte podpísať Putin.

