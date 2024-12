V Košiciach podľahla bodným zraneniam 65-ročná žena, podozrivého z vraždy zadržali

21.8.2023 (SITA.sk) - V Košiciach v nedeľu podľahla bodným zraneniam 65-ročná žena. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

V byte sa nachádzala ďalšia osoba

V nedeľu ráno bolo na tiesňovej linke 158 prijaté oznámenie, že v jednom z obytných domov v košickej mestskej časti Západ prišlo k napadnutiu 65-ročnej ženy. Na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Policajti po príchode na miesto našli na jednom z poschodí ženu, ktorej už príslušníci mestskej polície poskytovali predlekársku prvú pomoc. Keďže bola dôvodná obava, že osoba nachádzajúca sa v byte môže byť podozrivá zo spáchania tohto skutku, policajti pod hrozbou použitia zbrane osobu vyzvali, aby z bytu vyšla von s rukami nad hlavou.

Podozrivý bol zadržaný

Po opakovanej výzve z bytu vyšiel 69-ročný muž s ostrým zakrvaveným predmetom v ruke. Policajti muža okamžite za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Žiaľ, žena, ktorej posádka RZP poskytovala pomoc, zraneniam aj napriek ich snahe podľahla.

Podľa doposiaľ zistených informácií podozrivý 69-ročný muž nezisteným ostrým predmetom opakovane bodal ženu do rôznych častí tela a spôsobil jej tak zranenia nezlučiteľné so životom. Vzhľadom na zranenia, ktoré boli zistené u podozrivého muža, bol prevezený do jednej z košických nemocníc, kde bol po operačnom zákroku krajským policajným vyšetrovateľom zadržaný. Stopy, ktoré boli zaistené pri obhliadke miesta činu, budú predložené na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu