V bratislavskom systéme rezidentského parkovania PAAS nastanú zmeny, novinkou je aj 90-percentná zľava (video)

Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje podmienky rezidentského parkovania PAAS.

Hlavnými zmenami nového VZN je umožnenie úhrady za parkovacie lístky prostredníctvom SMS, zvýšenie maximálnej dĺžky motorového vozidla z 5,3 metra na 5,4 metra, či parkovanie v zónach zdarma pre dvojkolesové motorové vozidlá.

Ďalšími zmenami v systéme parkovania PAAS je možnosť priradenia viacerých vozidiel ku jednej karte, pričom však aktívne je vždy len jedno vozidlo. Novinkou je zavedenie parkovacej karty pre vozidlá registrovaných poskytovateľov sociálnej starostlivosti s 90-percentnou zľavou z tarify parkovacieho lístka. Na základe nového VZN sa tiež znížia ceny abonentských parkovacích kariet o 20 percent pre drahšie tarifné pásma.

Hlavné mesto iniciovalo súdny spor

V auguste preberie Bratislava do svojej správy parkovacie miesta v centre mesta, ktoré dlhodobo na základe sporných zmlúv z minulosti prevádzkuje spoločnosť BPS park.





Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Doterajší biznis model bol podľa neho výhodný iba pre súkromného prevádzkovateľa, ktorý mal v minulom roku tržby z parkovania v centre vo výške približne 3 milióny eur, kým magistrátu a Starému Mestu z tejto sumy odviedol približne 567-tisíc eur.





Hlavné mesto iniciovalo súdny spor a súd v predbežnom právnom posúdení označil zmluvu s BPS za neplatnú. „Zmluva s mestom a s mestskou časťou sa týka približne 3-tisíc parkovacích miest v centre mesta, ktoré sa po novom stanú súčasťou novej centrálne zóny PAAS Centrum Panenská SM0,“ uviedol primátor.

Príjmy z regulácie parkovania

Zóna bude ohraničená nábrežím a ulicami Palisády, Dostojevského rad a ul. 29. augusta. Bude obsahovať približne 3600 parkovacích miest zahŕňať aj miesta, ktoré sú v súčasnosti spravované mestom a mestskou časťou.





„Príjmy z regulácie parkovania ktoré boli roky príjmom súkromnej spoločnosti, tak po novom pôjdu do rozpočtu mesta a mestskej časti a všetky budú investované späť so našich ulíc pre potreby obyvateľov,“ uzavrel Vallo.





Cieľom mesta a mestskej časti bude snaha o čo najplynulejší prechod na systém regulovaného parkovania PAAS v novej centrálnej zóne. „Rezidentské karty BPS PARK stratia platnosť momentom spustenia zóny PAAS,“ poznamenal magistrát.

Ďalšie zmeny súvisiace s PAAS





V prípade rezidentských kariet BPS PARK, ktoré majú platnosť dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť pripravuje kompenzovanie alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie. Podobne nechajú dobehnúť platnosť vyhradených parkovacích miest, ktoré majú obyvatelia vyhradené na základe zmluvy s BPS PARK, po nahlásení na klientskom mieste.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj ďalšie zmeny súvisiace s PAAS. Spolu s návrhom nových zón v jednotlivých mestských častiach, ktoré budú spúšťať postupne v nasledujúcich rokoch, prijali aj zmeny Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prináša viaceré vylepšenia PAAS.

Návrh zmien napríklad vytvorí podmienky pre zavedenie možnosti platby parkovného cez SMS, ruší sa tiež obmedzenie jednej rezidentskej karty na jednu osobu.





Podľa nového VZN sa navýši počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti na 750 hodín na rok. Zároveň pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb zavádzajú možnosť získať zľavovú parkovaciu kartu, s ktorou budú mať nárok na 90-percentnú zľavu z hodinového parkovného. Abonentská karta bude lacnejšia o 20 percent v drahších tarifných zónach, čo má podporiť menšie prevádzky v regulovanej zóne. Zmeny budú nadobúdať platnosť postupne, väčšina z nich od 1. júla.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.