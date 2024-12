V Austrálii objavili živého parazita u 64-ročnej ženy, je to prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu

29.8.2023 (SITA.sk) - Vedci v Austrálii po prvý raz na svete objavili živého parazita v mozgu človeka. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rôzne príznaky

Parazita objavili vlani odborníci v Canberre pri biopsii mozgu 64-ročnej ženy. Tá vykazovala rôzne príznaky, ako bolesti brucha, kašeľ, nočné potenie, zábudlivosť a depresia.

Do nemocnice ju prijali ešte v januári 2021 a snímka mozgu neskôr odhalila „atypickú léziu v pravej časti čelného laloku mozgu“.

Skutočnú príčinu však odhalila až v júni 2022 chirurgička Hari Priya Bandi, keď z mozgu vytiahla osemcentimetrovú červenú hlístu. „Určite to nikto nečakal. Všetci boli v šoku,“ opísala objav Bandi.

Pacientka sa zotavuje dobre.

Prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu

Červ mohol v jej mozgu podľa lekárov žiť zhruba dva mesiace. Vedci, ktorí o tom informovali v odbornom časopise Emerging Infectious Diseases, konštatujú, že je to prvý prípad invázie a vývoja larvy v ľudskom mozgu.

„Aj keď odoberiete fuj faktor, toto je nová infekcia, ktorá sa u človeka nikdy predtým nezdokumentovala,“ vyjadril sa infektológ Sanjaya Senanayake, ktorý sa s Bandi prípadu venoval.

Človek ako „náhodný hostiteľ“

Ophidascaris robertsi je hlísta bežná u pytónov čierno-žltých, nejedovatých hadov rozšírených naprieč Austráliou. Pacientka žije v oblasti pri jazere v štáte Nový Južný Wales a podľa odborníkov parazita dostala, keď zbierala trávu.

Žena sa stala „náhodným hostiteľom“ po tom, čo rastliny kontaminované výkalmi pytóna a vajíčkami parazitov použila na varenie, vysvetlila parazitologička Mehrab Hossain.

„Invázia lariev ophidascaris do mozgu nebola predtým hlásená. Rast do tretieho štádia larvy u ľudského hostiteľa je pozoruhodný vzhľadom na to, že predchádzajúce experimentálne štúdie nepreukázali vývoj lariev u domácich zvierat, ako sú ovce, psy a mačky,“ poznamenala vedkyňa.

Odborníci varujú

Odborníci upozorňujú, že prípad zdôrazňuje zvýšené riziko ochorení a infekcií, ktoré sa môžu preniesť na človeka zo zvierat. Tím informuje, že za uplynulých 30 rokov sa objavilo 30 nových typov infekcií. Tri štvrtiny z nich majú pôvod u zvierat.

„Ukazuje sa, že ako ľudská populácia rastie, približujeme sa a zasahujeme do biotopov zvierat. Toto je problém, ktorý vidíme znova a znova, či už je to vírus nipah, ktorý prešiel z divých netopierov na domáce ošípané a potom do ľudí, či už je to koronavírus ako sars alebo mers, ktorý preskočil z netopierov na možno sekundárne zviera a potom na ľudí. Aj keď COVID teraz pomaly mizne, pre epidemiológov... a vlády je skutočne dôležité, aby sa ubezpečili, že majú dobrý dohľad nad infekčnými chorobami,“ konštatujú.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.