V AAA AUTO si už bezplatne overilo históriu vozidiel šesťtisíc Slovákov

24.11.2023 (SITA.sk) - Už takmer tri mesiace si zákazníci v pobočkách autobazárov AAA AUTO môžu, vďaka spolupráci so spoločnosťou IRIS IDENT - správcom Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), bezplatne overiť históriu každého jedného na Slovensku registrovaného vozidla, ktorého kúpu zvažujú. Od septembra tak túto službu využilo už 6 000 ľudí.

Históriu automobilov si môžete zadarmo preveriť či už osobne v ktorejkoľvek pobočke AAA AUTO na Slovensku alebo na webe www.aaaauto.sk. Ide o prínos pre koncového spotrebiteľa, ku ktorému sa dostanú hodnoverné informácie umožňujúce urobiť zodpovedné nákupné rozhodnutie na základe oficiálnych dát.

"Pre spoločnosť AAA AUTO je tento rok z hľadiska predajných výsledkov rekordný a my chceme tento trend aj naďalej podporovať. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť prístup k údajom o histórii vozidla bez toho, aby sa museli zaviazať k jeho kúpe, a to vďaka spolupráci s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel. Poskytovanie služby preverovania histórie vozidiel vnímame ako ďalší krok k zvyšovaniu štandardov nákupu a predaja na trhu s ojazdenými vozidlami a sme radi, že sa táto služba medzi zákazníkmi osvedčila, keďže ju za necelé tri mesiace využilo už 6 tisíc ľudí," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO.

Do RPZV denne pribúda v priemere 10 000 záznamov od viac ako 2 500 subjektov, tzv. prispievateľov, vďaka čomu dnes ODO-Pass obsahuje v priemere 12 záznamov na jedno vozidlo. Oproti roku 2018, kedy to bolo v priemere 5 záznamov je to výrazný posun v hodnovernosti overenia vozidla smerom k vyššej výpovednej hodnote pre spotrebiteľa a ľahšiemu odhaleniu prípadnej manipulácie so stavom odometra. Navyše ODO-Pass ako jediný poskytuje relevantné údaje s uvedením konkrétneho zdroja, životnej situácie a dátumu zápisu daného záznamu. Spotrebiteľ tak zistí nielen históriu nájazdu kilometrov, ale dokáže jednoducho identifikovať zdroj potenciálneho problému.

"Cítime, že je našou zodpovednosťou chrániť kupujúcich pred nečestnými praktikami pri predaji ojazdených vozidiel. Preto sme nadviazali úzku spoluprácu so spoločnosťou AAA AUTO, ktorá zdieľa naše hodnoty. Našim cieľom je sprístupniť kupujúcim informácie, ktoré im umožnia bezpečne a s istotou investovať do kúpy ojazdeného vozidla. ODO-Pass a AUTO-Pass predstavujú výpisy, ktoré poskytujú nielen kontrolu nad informáciami o vozidle, ale aj otvárajú dvere k uváženým rozhodnutiam o jeho kúpe. Výpisy kupujúcim umožnia nahliadnuť do histórie vozidla, čím pomáhajú odhaliť akékoľvek problémy, ktoré by mohli byť inak utajené," hovorí Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT – prevádzkovateľa RPZV.

Spoločnosť AAA AUTO neustále upozorňuje na riziká pri kúpe ojazdeného automobilu, medzi ktoré patrí aj manipulácia s odometrom, čiže stočené kilometre na vozidle, ďalej skryté vady auta pri jeho predaji, ako sú napríklad poškodenia po nehode, výskyt automobilu v pátraní alebo vozidlo v exekúcii. Týmto hrozbám sa teraz zákazníci budú môcť jednoducho vyhnúť, keďže okrem bezplatných informácií o histórii najazdených kilometrov získaných formou ODO-Passu, majú možnosť získať úplný prehľad o konkrétnom vozidle prostredníctvom AUTO–Passu so zľavou 50 %.

"Našou prioritou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri výkupe automobilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že viac ako 65 % vozidiel na výkupe odmietame. Trh je síce už v lepšom stave ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilometrov na odometri alebo odcudzenia áut, ale podvody sú momentálne viac sofistikované a vyžadujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vybavenie pri ich odhalení. Preverovaniu automobilov preto venujeme významné úsilie, ako po personálnej stránke, tak z hľadiska používaných moderných technológií a zdrojov informácií. Do overovania histórie vozidiel tak investujeme státisíce eur ročne," dodáva Karolína Topolová.

Viac informácií nájdete na webových stránkach www.aaaauto.sk a www.rpzv.sk.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu