Uspeje vo voľbách skôr koalícia alebo opozícia? Niekoľkým stranám už klesá voličská podpora

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Voličská podpora koaličných strán z pohľadu prieskumov verejnej mienky klesá. Regionálne a komunálne voľby sú však špecifické v tom, že voliči kandidátov podporených stranami lepšie poznajú, keďže kandidujú, aby politicky reprezentovali konkrétny región. Z tohto titulu sú šance na úspech koaličných strán vyváženejšie, ako keby sa teraz konali len parlamentné voľby.

Pre agentúru SITA to uviedol politológ Ján Ruman z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s tým, že v regionálnych a komunálnych voľbách kandidujú aj nezávislí kandidáti, ktorí podľa jeho slov tiež zamiešajú karty. Za nemenej dôležitý faktor označil aj jednokolovosť voľby.

Úspech strán závisí od kandidátov

Na otázku, ktorá z koaličných strán má v týchto voľbách najväčšiu šancu uspieť, politológ odpovedal, že to závisí od kandidátov, ktorých politické subjekty „nasadia", respektíve podporia.

„A či budú mať títo kandidáti vo svojom pláne riešiť najpálčivejšie problémy a výzvy daného regiónu. Pri Bratislavskom kraji to vidím skôr na úspech Progresívneho Slovenska alebo strany SaS. Iné to bude na strednom a východnom Slovensku, kde sú tie šance vyrovnané medzi Smerom, Hlasom a v rámci koalície medzi OĽaNO, Sme rodina či mimoparlamentného KDH," myslí si Ruman.

Sme rodina môže spolupracovať s kýmkoľvek

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa nedávno nechal počuť, že Sme rodina môže na tejto úrovni volieb spolupracovať s kýmkoľvek, aj so stranami Hlas-SD, Smer-SD či Republika. Politológ to považuje za signál do parlamentných volieb, a toho, čo by mohlo byť po nich.

„Kollárova Sme rodina je typologicky pántovou stranou, čiže má koaličný potenciál a môže sa prikloniť takmer ku komukoľvek naľavo či napravo. Spojením síl sa každopádne zvýšia šance na úspech v rámci regionálnych a komunálnych volieb," mieni Ruman.

Súboj medzi koalíciou a opozíciou

Na otázku, či vo voľbách uspeje viac opozícia ako koalícia, odpovedal, že to závisí od charizmy a skúseností kandidátov a ich programu, ktorým budú chcieť voličov osloviť a tiež od možných straníckych konštelácii, teda kto sa s kým spojí a o konkrétne ktorý región pôjde.

„Myslím si, že to môže byť pol na pol, respektíve trošku viac získa opozícia," dodal Ruman.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?