Trump sa plánuje odovzdať súdu v štáte Georgia, ale všetkých 13 obvinení odmieta

22.8.2023 (SITA.sk) - Donald Trump oznámil, že sa vo štvrtok plánuje odovzdať súdu v štáte Georgia, aby čelil obvineniam zo zasahovania do volieb. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Trump obvinenia odmieta

Sudca v Atlante, ktorý dohliada na prípad bývalého amerického prezidenta, stanovil kauciu na 200-tisíc dolárov. V dohode sa tiež uvádza, že Trump môže zostať na slobode až do súdneho procesu, ak sa nebude pokúšať vyhrážať svedkom alebo zastrašovať ich.

„Obžalovaný nevykoná žiadny úkon, ktorým by zastrašoval akúkoľvek známu osobu, ktorá je spoluobžalovaným alebo svedkom v tomto prípade, alebo inak bránil výkonu spravodlivosti,“ uvádza sa v súdnom spise, ktorý zverejnili v pondelok, s tým, že „uvedené zahŕňa okrem iného príspevky na sociálnych sieťach alebo opätovné uverejňovanie príspevkov inej osoby na sociálnych sieťach“. Podpísali ho prokurátorka okresu Fulton Fani Willis, ktorá na prípad dohliada, a Trumpovi právnici.

Pred súdom postavili barikády

Prokurátorka požiadala sudcu, aby na 5. septembra naplánoval obžalobu, pri ktorej obžalovaného formálne obvinia a vyjadruje sa k svojej vine alebo nevine. Navrhla tiež, aby sa súdny proces začal v marci.

Keď sa Trump príde vzdať úradom, bude podľa úradu šerifa okresu Fulton v okolí okresnej väznice „tvrdá uzávera“. Barikády pred súdom už postavili, pričom podľa úradu šerifa tam zostanú až do soboty. Devätnásť obvinených má totiž čas do piatka do poludnia miestneho času, aby sa sami prihlásili.

Odmieta svoje pochybenie

Trumpa a 18 jeho spojencov minulý týždeň v Georgii obvinili z plánovania nezákonného zvrátenia jeho volebnej prehry v štáte v roku 2020. Je to už štvrté trestné konanie proti nemu a druhé v tomto mesiaci, ktoré uvádza, že sa pokúsil zvrátiť výsledky volieb.

Trump opakovane odmieta akékoľvek pochybenie a obvinenia označuje za politicky motivované. Často sa tiež odvoláva na to, že je jediným bývalým prezidentom, ktorý čelí obvineniam z trestných činov. Na týchto témach stavia svoju kampaň a zhromažďuje finančné prostriedky, pričom sa vykresľuje ako obeť demokratických prokurátorov.

Boj o post kandidáta do Bieleho domu

V súčasnosti vedie v republikánskom súboji o post straníckeho kandidáta do Bieleho domu, ktorý v prezidentských voľbách v roku 2024 vyzve demokratického kandidáta, pravdepodobne súčasného prezidenta Bidena.

Medzičasom už Trump oznámil, že vynechá prvú republikánsku televíznu debatu, ktorá sa uskutoční v stredu večer. Argumentuje tým, že verejnosť ho pozná a vie, „aké úspešné“ bolo jeho vládnutie. Miesto debát vraj nahral rozhovor s bývalým moderátorom Fox News Tuckerom Carlsonom.

Primárky v jednotlivých štátoch, v ktorých si republikánski voliči vyberú nominanta svojej strany, by sa mali začať 15. januára 2024.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu