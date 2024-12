Truban: Igor Matovič znemožňuje a rozbíja ďalšiu vládu

Michal Truban, si myslí, že Matovič cestou do Moskvy rozbíja ďalšiu vládu.

Všetko je po starom. Igor Matovič si robí čo len chce, Eduard Heger ho nedokáže kontrolovať ani náhodou.





Dnes odletel ako minister financií do Moskvy, aby sa tam so svojim priateľom pánom Kirillom dohodli ako poraziť temné sily na Slovensku, ktoré chcú za každú cenu prekaziť očkovanie Sputnikom. A to v čase, keď Putinov režim zhromažďuje vojenské jednotky na hraniciach Ukrajiny a naša diplomacia proti tomu protestuje.





V slovenskej ekonomike je určite všetko v najlepšom poriadku, keďže má minister financií toľko voľného času a môže sa venovať agende ministerstva zdravotníctva aj zahraničných vecí. Ibaže by nebolo:

„Tržby slovenských maloobchodníkov vo februári ďalej padali dvojciferným tempom, medziročne sa znížili o 14,7 %. Oproti januárovému poklesu o 16,8 % je to síce zmiernenie, no výsledok je druhý najhorší od začiatku pandémie.“





Údaje zverejnil štatistický úrad.





Vo februári naďalej platili silné karanténne obmedzenia, mnoho obchodov mohlo mať otvorený len výdaj objednávok. Medziročný pokles vykázalo osem z deviatich zložiek maloobchodu vrátane hypermarketov, výnimkou bol len sektor zahŕňajúci internetový predaj.





Hlboké prepady tržieb ďalej zaznamenávali aj ubytovatelia (o 86,3 %) a reštaurácie a pohostinstvá (o 54,9 %).

Namiesto toho, aby sa ako minister financií Igor Matovič sústredil na hľadanie riešení na rýchle odškodnenie krachujúcich malých podnikateľov, ide si ďalej iba svoje. Znemožňuje pri tom predsedu vlády, našu zahraničnú politiku a hlavne celú koalíciu.





To, že Slovensko nemá skutočného ministra financií v čase, keď potrebujeme zachraňovať našich podnikateľov a naplno využiť miliardy z EU na obnovu ekonomiky, je tragédia.