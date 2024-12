Tretiemu stupňu povodňovej aktivity sa nevyhne 12 obcí východného Slovenska

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vodné toky na východe Slovenska sú momentálne ustálené, na niektorých evidujú vodohospodári mierny vzostup hladín vplyvom dotekania vôd z okolitého prostredia.

Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, k piatkovej 6. hodine sú vyhlásené stupne povodňovej aktivity (SPA) v okresoch Prešov, Stará Ľubovňa, Sabinov a Bardejov.

V priebehu 24 hodín pribudli v treťom SPA obce Tulčík a Ľubotice (okres Prešov).

Situácia sa môže meniť

V meste Stará Ľubovňa znížili tretí SPA na druhý. Situácia sa podľa Bocáka môže počas dňa meniť v závislosti od avizovaných búrok.

„SVP má v tejto chvíli v teréne 49 pracovníkov a 37 kusov techniky, ktorí vykonávajú bezprostredné zabezpečovanie po povodni na miestach, kde je to možné. Ide najme o stabilizáciu svahov a odstraňovanie nánosov,“ uviedol Bocák.

Stále je tretí stupeň

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol v piatok ráno v obciach Malý Šariš, Rokycany, Miklušovce, Ľubotice, Tulčík a Župčany (okres Prešov) a v obciach Mníšek nad Popradom, Jarabina, Kremná, Hraničné a Sulín (okres Stará Ľubovňa).





V obci Gregorovce (okres Prešov) stále platí, že bol vyhlásený tretí SPA a následne bola samosprávou vyhlásená mimoriadna situácia pre zosuv pôdy.

Druhý stupeň povodňovej aktivity majú v mestách Veľký Šariš, Lipany a Stará Ľubovňa a v obciach Lúčka a Miľpoš (okres Sabinov), v Kvačanoch (okres Prešov), v obciach Lenartov, Kurov a Zborov (okres Bardejov) a v obci Kamenica (okres Sabinov).

