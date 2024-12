Trestanie verejných činiteľov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejným majetkom je opäť na stole

26.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci sa budú opäť zaoberať novelou zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Do parlamentu ju predložili zákonodarci za hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO) a rokovať by sa o nej mohlo už na najbližšej schôdzi so začiatkom 6. decembra.

Bezmedzná dôvera občanov

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť funkčný mechanizmus „trestania“ prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Podľa navrhovateľov sa pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov za rozhodovanie o verejnom majetku javí, že občania verejným funkcionárom bezmedzne dôverujú.

Dodávajú však, že slovenská verejnosť bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy vyvodená zodpovednosť.

Konanie z úradnej povinnosti

„Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve, je v praxi neraz prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukáže len ojedinele. Navrhovaná právna úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor," uviedli poslanci v návrhu.

