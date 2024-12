Tréner Rusnák berie na svetový šampionát do Argentíny 21 hráčov vrátane Trenčanov či Grigera z Cagliari

12.5.2023 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov Albert Rusnák starší zverejnil mená hráčov, ktorí sa predstavia na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Argentíne. Šampionát sa začne 20. mája a potrvá do 11. júna, mladí Slováci (20.5. - 11.6.) sa v základnej B-skupine turnaja stretnú s rovesníkmi z USA, Ekvádora a exotického Fidži.

Kouč Rusnák do mužstva vybral spolu 21 futbalistov - troch brankárov, siedmich obrancov, šiestich stredopoliarov a piatich útočníkov.

Rozhodovali mikrodetaily

"Nominácia sa netvorila jednoducho, ale môžem vyjadriť spokojnosť. Chcem sa poďakovať všetkým slovenským klubom, ze uvolnili hráčov. Máme v tíme futbalistov, o ktorých sme mali predstavu," povedal hlavný tréner na úvod štvrtkovej nominačnej tlačovej konferencie a pokračoval: "Chalani sa mená v nominácii dozvedeli až počas tejto tlačovej konferencie. Musia sa k tomu postaviť reálne. Vravel som im, že to nie je tragédia. Niektorí sú šťastní a niektorí smútia. Aj toto ich môže posilniť a posunúť v ich kariérach. Rozhodovali iba detaily, na niektorých postoch to boli mikrodetaily."

Nad viacerými menami visel pred zverejnením nominácie otáznik, keďže kluby ich považovali za dôležitých.

"V nominácii je aj Adam Griger z talianskeho Cagliari, no je to s ním trochu zložitejšie. Klub mal isté podmienky, za akých ho pustí. Čakáme, ako dopadne jeho zápas v sobotu a podľa toho uvidíme, či sa k nám pripojí počas nedele alebo príde neskôr. Je pre mňa zvláštne, že nejaká Primavera je dôležitejšia ako MS. Ak by to bol A-tím, všetci to chápeme. Ale zachraňovať Primaveru a nepustiť hráča na MS, to sa nám zdalo nelogické. Mám prísľub, že najneskôr v stredu ho uvoľnia," prezradil tréner Rusnák a dodal: "Za daných podmienok sme spravili maximum pre prípravu na MS."

Vstúpia zápasom proti Fidži

Hráči spod Tatier vstúpia do svetového šampionátu 20. mája zápasom proti výberu Fidži. O tri dni neskôr nastúpia proti Ekvádorčanom a 26. mája odohrajú duel proti Američanom. Z každej zo šiestich základných skupín postúpia do osemfinále dve najlepšie mužstvá, ktoré doplnia najlepšie štyri tímy z tretích miest v skupinách.

O očakávaniach na svetovom šampionáte hlavný kormidelník poznamenal: "Nebudeme hovoriť, že pôjdeme od zápasu k zápasu. Chalani chcú ísť sebavedomo a dali si cieľ. Myslím si, že cestovať na MS a netúžiť ísť čo najďalej by bola blbosť. Chalani tam chcú byť čo najdlhšie, užiť si to a odohrať čo najviac zápasov. Je potrebné držať sa svojich cieľov a mať sny."

Mladí Slováci si vybojovali účasť na svetovom šampionáte do 20 rokov počas vlaňajších domácich majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, keď v baráži zdolali Rakúšanov. Európu bude v Argentíne reprezentovať dovedna päť tímov - okrem Slovákov a Izraelčanov aj Angličania, Francúzi a Taliani.

Ambasádorom tímu SR "20" je niekdajší reprezentačný útočník Martin Jakubko. "Na kempe pred MS sa vytvorila dobrá partia. Kolektív je dosť silný a tréneri si hráčov rozobrali. Verím, že hráči si vybrali tých, ktorí budú platní na šampionáte," prezradil vo štvrtok. Do dejiska šampionátu cestuje skôr a chce pripraviť prostredie pre slovenský tím, aby ich príchod prebehol čo najhladšie.

Nominácia slovenskej reprezentácie futbalistov do 20 rokov na majstrovstvá sveta v Argentíne: Brankári: Adam Danko, Adam Hrdina, Samuel Belaník Obrancovia: Samuel Kopásek, Dávid Ovšonka, Šimon Mičuda, Marek Ujlaky, Sebastian Kóša, Nicolas Šikula, Samuel Bagín Stredopoliari: Ján Murgaš, Dominik Šnajder, Máté Szolgai, Mario Sauer, Dominik Hollý, Artur Gajdoš Útočníci: Timotej Jambor, Nino Marcelli, Adam Gaži, Leo Sauer, Adam Griger

