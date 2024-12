Tréner a hráči Interu Milánu si postupom do finále Ligy majstrov splnili sen, Pioli cíti sklamanie aj hrdosť

17.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti talianskeho klubu Inter Miláno si po 13 rokoch zahrajú vo finále Ligy majstrov. Postup do rozhodujúceho zápasu edície 2022/2023 spečatili utorňajším triumfom 1:0 v semifinálovej odvete nad mestským konkurentom AC, pričom v minulotýždňovom úvodnom dueli taktiež na San Sire zvíťazili 2:0.

Spoločný sen

„Nerazzuri“ opäť nastúpili bez zraneného slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý nedávno podstúpil operáciu chrbta.

„Samozrejme, sú to veľké emócie. Takýto sen sme mali spoločne s chlapcami a živili sme ho hneď od úvodného žrebu. Museli sme si veriť. Do finále sme sa dostali zaslúžene. Nikto nám nič nedaroval,“ žiaril šťastím tréner Interu Simone Inzaghi.

„Zajtra si pravdepodobne ešte viac uvedomíme, čo sme dosiahli. Bol to úžasný večer s našimi fanúšikmi, ktorí sú naša rodina. Nič lepšie si nemôžeme priať,“ dodal 47-ročný kouč.

Tímy s neuveriteľnou kvalitou

Súperom Interu vo finále, ktoré sa uskutoční 10. júna na Atatürkovom olympijskom štadióne v Istanbule, bude úspešnejší tím z druhého semifinále medzi španielskym obhajcom trofeje Realom Madrid a anglickým šampiónom Manchestrom City.





V minulotýždňovom prvom stretnutí v Madride sa mužstvá rozišli po remíze 1:1, pred stredajšou odvetou v Manchestri sú tak šance oboch tímov 50 na 50.





„Ktorékoľvek z týchto mužstiev dostaneme, budeme nešťastní, pretože sú to dva naozaj skvelé tímy s neuveriteľnou kvalitou,“ poznamenal Inzaghi s ironickým úsmevom a dodal: „Samozrejme, že si stredajší duel pozorne pozriem.“

Postup do semifinále

Inter bol naposledy vo finále v úspešnom ročníku 2009/2010, keď pod vedením Josého Mourinha získal „treble“ - okrem triumfu v Lige majstrov zvíťazil aj v talianskej Serie A a národnom pohári Coppa Italia.





AC Miláno sa v semifinále LM predstavil prvýkrát od sezóny 2006/2007, v ktorej získal dosiaľ posledný zo svojich siedmich titulov v európskom pohári číslo jeden.





„Momentálne cítime sklamanie, pretože sme mohli byť vo finále Ligy majstrov. Ale ak si uvedomíme, že v uplynulej sezóne sme skončili už v skupinovej fáze a tento rok sa nám podarilo postúpiť do semifinále, môžeme byť na seba hrdí,“ povedal tréner AC Miláno Stefano Pioli.

Základy pre finále

Toho mrzelo prvých desať minút minulotýždňového prvého stretnutia, v ktorom Inter dvakrát skóroval a položil tak základy postupu do finále.





„A taktiež sme neskórovali v utorok večer, keď sme mali dosť šancí. To by nám dodalo entuziazmus, energiu a extra sebavedomie, ktoré by nám mohli pomôcť otvoriť zápas,“ dodal Pioli, ktorého hráči napokon prehrali v odvete po presnom zásahu Lautara Martíneza zo 74. minúty.

