Tomáš chce zvýšiť finančnú pomoc pre ľudí zasiahnutých zemetrasením, domácnosti dostanú ďalšiu dávku

28.2.2024 (SITA.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) avizuje zvyšovanie pomoci pre ľudí zasiahnutých zemetrasením na východe Slovenska. Uviedol to po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach.

Dodal, že túto problematiku opätovne otvoril na rokovaní vlády vzhľadom na to, že humanitárna pomoc, ktorú jeho rezort poskytuje pre fyzické osoby, nie je dostačujúca.

Maximálna pomoc je 800 eur

„Bohužiaľ, zákon je nastavený tak, že maximálne môžeme poskytnúť fyzickej osobe, teda domácnosti, len 800 eur. Zatiaľ sme to vymysleli tak, že za predchádzajúci rok sme poskytovali väčšine postihnutých domácností maximálny príspevok 800 eur, a teraz, v tomto roku môžeme čerpať opäť a poskytneme v druhom kole ďalších 800 eur," vysvetlil minister Tomáš. Zdôraznil však, že celkovo ide len o sumu 1 600 eur pre jednu domácnosť, čo nepovažuje za dostačujúce.

Vo vládnom kabinete sa preto dohodli na príprave veľmi rýchlej novely zákona, ktorá sa týka poskytovania humanitárnej pomoci. Tá by mala navýšiť maximálne limity pre fyzické osoby, teda pre domácnosti. Minister práce sa tiež vyjadril, že by to chceli stihnúť tak, aby danú novelu mohli predložiť na aprílovú schôdzu parlamentu.

Zmeny prilepia k inému zákonu

Naznačil, že prípadne by zmeny „prilepili" k nejakému inému zákonu, aby to v apríli mohlo byť schválené. Konkrétnu sumu, na akú by sa pomoc mohla zvýšiť, v danom momente nevedel uviesť, vyjadril sa, že to ešte potrebujú posúdiť.

„Samozrejme, nevzťahovalo by sa to len na súčasnú katastrofu, keď to tak poviem, na východnom Slovensku so zemetrasením, ale aj na iné živlami postihnuté oblasti aj v budúcnosti," dodal.

Zemetrasenie na východe Slovenska 9. októbra 2023 malo epicentrum v obci Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou) a lokálnu magnitúdu 4,9. Niekoľko sekundové otrasy spôsobili materiálne škody, obete na životoch ani zranenia hlásené neboli. Zasiahnutých v kraji bolo 24 obcí okresov Vranov n/Topľou, Humenné a Stropkov. Škody dosiahli výšku 16 miliónov eur, z toho 10 miliónov eur na súkromnom majetku obyvateľov obcí. Odhadovaná škoda na majetku verejnej správy, ako sú obecné úrady, kultúrne, sociálne a školské zariadenia, je približne 3,5 milióna eur. Poškodených bolo tiež 31 kostolov, pričom škody na chrámoch boli vyčíslené na 2,5 milióna eur. Seizmológovia Slovenskej akadémie vied odvtedy zaznamenali viacero slabých dotrasov, malo by ísť o bežný jav po hlavnom zemetrasení.

