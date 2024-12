TIS upozornilo na negatívnu skúsenosť s kandidátom na riaditeľa SND Matejom Drličkom

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje na negatívnu skúsenosť s Matejom Drličkom, ktorého aktuálne výberová komisia odporúča na post riaditeľa Slovenského národného divadla (SND).

Vo svojom statuse na sociálnej sieti TIS v tejto súvislosti pripomína situáciu z roku 2016, ktorá súvisela s verejným obstarávaním na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Mimovládka dodáva, že rozhodnutie komisie nominovať šéfa festivalu Viva Musica! Drličku však rešpektuje.

Podozrivé organizovanie akcií

„V priamej konfrontácii na našej tlačovke Hlávková Drličku obvinila, že na internom stretnutí na ministerstve sa on ponúkol súťaž nafingovať, ak by to formálne pravidlá požadovali. Drlička to na mieste veľmi nervózne a nepresvedčivo odmietol, že si na to nepamätá..,“ píše TIS.

Ministerstvo zahraničných vecí vtedy kontroloval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) po tom, čo bývalí zamestnanci ministerstva Zuzana Hlávková a Pavol Szalai prehovorili o svojich podozreniach súvisiacich s organizovaním akcií v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Podľa Hlávkovej boli niektoré umelecké a kultúrne podujatia ako napríklad otvárací koncert či galavečer, na ktorom predstavili logo predsedníctva, predražené a nepostupovalo sa pri nich transparentne.

Výberové konanie

Výberové konanie na post generálneho riaditeľa SND vyhlásilo 7. októbra, záujemcovia sa mohli prihlásiť do 7. novembra. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov, z ktorých do záverečného tretieho kola 14. a 15. decembra boli pozvaní piati.

Medzi nimi okrem Drličku aj Martin Bendik, Peter Kováč, Mário Radačovský a Roman Takáč. Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodnením komisie a ďalšími informáciami zverejnilo ministerstvo na svojej stránke.

Podľa hovorkyne Ministerstva kultúry SR Zuzany Viciaňovej by mala o postupe vymenovania nového štatutára SND rozhodnúť v najbližších dňoch šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Viac k téme: Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), Viva Musica!

Zdroj WebNoviny.sk

