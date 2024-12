Termín finále súťaže Miss Slovensko 2020 je známy, fanúšikovia môžu hlasovať už teraz

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Finálový večer 25. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko sa po zrušení pôvodného aprílového termínu napokon uskutoční 14. augusta. Dovtedy finalistky absolvujú ešte dve dlhšie sústredenia na Slovensku.

Už začiatkom júla sa stretnú v rezorte v Liptovskej Osade a pred augustovým večerom ich čaká deväťdňové sústredenie v Bratislave zamerané na konkrétne prípravy programu.

Talentové kolo opäť v programe

V rámci neho sa opäť predvedú i v talentovom kole, ktoré sa po prvý raz konalo minulý rok a podľa usporiadateľov súťaže sa stretlo s najlepšími ohlasmi.

„Do projektu nám síce nečakane zasiahla mimoriadna situácia, ale práve počas tých troch mesiacov dievčatá prišli s niekoľkými novými návrhmi, ktoré budú zrejme aj súčasťou finálového večera. Teším sa, že to nevzdali. Naopak, pochopili silu tohto projektu, ktorý ich spojil,“ poznamenal nový riaditeľ súťaže Michael Kováčik.

Počas finálového večera spoznajú diváci a diváčky súťaže novú Miss Slovensko 2020 a dve vicemiss a na základe hlasovaní dievčatá dostanú i ďalšie tituly.

Fanúšikovia už môžu hlasovať

Už na prelome marca a apríla mohli fanúšikovia a fanúšičky projektu online hlasovať za Miss Gosh 2020, v súčasnosti pokračuje tiež online hlasovanie o novom titule Miss Top kondícia a onedlho sa začnú hlasovania o titul Hyundai Miss Drive 2020 a Miss Príjemný hlas 2020, ktorú budú voliť poslucháči Rádia Jemné.

Špeciálnou kategóriou je esemeskové hlasovanie o titul Eva Miss Sympatia, ktoré bude aktuálne od júla a potrvá až do záverečných minút finálového večera.

Výťažok z neho organizátori súťaže opäť venujú na charitatívne účely, tento rok ním podporia činnosť neziskovej organizácie Plamienok, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej a hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny.

Finále súťaže v priamom prenose odvysiela TV JOJ.

Agentúru SITA o tom informovala PR manažérka súťaže Zuzana Čižmáriková.

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.