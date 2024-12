Tatar po desiatich zápasoch skóroval, Nemec doplatil na zmenu trénera a skončil na tribúne (video)

6.3.2024 (SITA.sk) - Nový kouč tímu zámorskej NHL New Jersey Devils Travis Green posadil pri svojej premiére na lavičke tímu slovenského obrancu Šimona Nemca iba na tribúnu, do pozície zdravého náhradníka. „Diabli“ v nočnom zápase z utorka na stredu prehrali na vlastnom ľade s Floridou Panthers 3:5.

„Rozprávali sme sa už ráno pred zápasom. Povedal som mu, že v posledných týždňoch som na ňom badal úpadok. Hovorili sme o dôvodoch tohto stavu. Povedal som mu, že sa vráti, ale vysvetlil som mu, čo chcem od neho vidieť. Ide predovšetkým o veci, ktoré sa týkajú korčuľovania," cituje slová kouča Greena zámorský web Puck and Pitchworks.

Odvolali trénera Ruffa

Vedenie organizácie New Jersey len v pondelok odvolalo z postu trénera Lindyho Ruffa a do konca sezóny poverili dočasným riadením tímu Travisa Greena.

Ten bol súčasťou trénerského štábu Devils už od leta minulého roku, prioritne mal na starosti útočníkov a zlepšenie presilových hier. Predtým bol známy najmä ako hlavný tréner Vancouveru (2017 - 2021).

Len dva kanadské body

Nemec v ostatných trinástich dueloch NHL zaznamenal iba dva kanadské body za dve asistencie. Dvadsaťročný slovenský obranca odohral v prebiehajúcej sezóne NHL 40 duelov s bilanciou 2 góly a 14 asistencií.

V predchádzajúcich trinástich dueloch však získal iba dva kanadské body za dve asistencie. Po návrate švajčiarskeho obrancu Jonasa Siegenthalera do zostavy New Jersey po zranení nohy, neodohral Šimon Nemec v zápasoch ani raz viac ako 20 minút, a zároveň dostával od trénera Ruffa výrazne menej priestoru v presilových hrách.

Slafkovský nebodoval

Montreal Canadiens zvíťazil na ľade Nashvillu Predators 4:3 po predĺžení. Najproduktívnejší slovenský hráč v NHL Juraj Slafkovský v zápase nebodoval.

Odohral však v prvom útoku takmer 18 minút, pričom pred duelom jeho tréner Martin St. Louis avizoval, že rodák z Košíc nie je v stopercentnom zdravotnom stave. O akú formu indispozície išlo, kouč kanadského tímu nešpecifikoval.

Desaťzápasovú sériu bez streleného gólu prelomil Tomáš Tatar, ktorý pomohol presným zásahom svojmu klubu Seattle Kraken k výhre na ľade Winnipegu Jets 4:3. Pre slovenského korčuliara to bol ôsmy gól v tejto sezóne a siedmy za Seattle.

