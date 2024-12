Šutaj Eštok je presvedčený, že Solák bude správnou osobou v pozícii policajného prezidenta

29.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je presvedčený, že Ľubomír Solák bude správnou osobou v pozícii policajného prezidenta.

Bude vždy zastávať zákon

Podľa šéfa rezortu vnútra je Solák človek, ktorý sa bude vždy zastávať zákona, spravodlivosti a svojich policajných kolegov. Šutaj Eštok zároveň informoval, že Soláka chce do funkcie oficiálne vymenovať v piatok.

„S kandidátom na stáleho policajného prezidenta zdieľame rovnaký pohľad na bezpečnosť v našej krajine a zhodneme sa na základných prioritách. Tou najdôležitejšou je zaručiť bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov s tým, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako," uviedol minister vnútra.

„Prioritou je dôkladná ochrana hraníc pred nelegálnou migráciou, ale tiež efektívne riešenie každodennej kriminality v obciach a mestách, aby sa ľudia cítili bezpečne," tvrdí Solák.

Služobná prax v polícií

Rezort vnútra zároveň informoval, že Solák má 25-ročnú služobnú prax v polícii a pôsobil v rámci útvaru osobitného určenia prezídia policajného zboru vrátane riadiacich funkcií.

„Verím, že prinesie do zboru pokoj, jasný poriadok a disciplínu, aby policajný zbor fungoval tak, ako má a bez zneužívania časti príslušníkov na politické objednávky," dodal Šutaj Eštok.

Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD) informoval, že rozprava ku kandidátovi prebehla v súlade so zákonom a etikou, až na vystúpenie poslanca Igora Matoviča (hnutie Slovensko). Gašpara mrzí, že na schôdzi zazneli vulgarizmy a osobné útoky.

