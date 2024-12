Súd zrušil disciplinárne pojednávanie so sestrou Jankovskej, dôvodom je práceneschopnosť člena senátu

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR zrušil na utorok naplánované disciplinárne pojednávanie so sudkyňou Andreou Haitovou, ktorá je sestrou stíhanej bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej.

Ako uviedol hovorca súdu Michal Hajtol, jeden z členov senátu v utorok ráno informoval predsedníčku senátu o pozitívnom výsledku testu na COVID-19. Haitová čelí v rámci disciplinárneho konania návrhu na zbavenie funkcie sudkyne.

Návrh na zbavenie funkcie sudkyne v tomto prípade podala ešte v roku 2020 bývalá šéfka Súdnej rady SR Lenka Praženková.

Dôvodom je, že sudkyňa na vypočutí pred súdnou radou údajne klamala o vymazaní 17 kontaktov a komunikácií z mobilného telefónu, ktorý jej v roku 2019 zaistili príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Tým sa dopustila závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu.

Andrea Haitová je sudkyňou Krajského súdu v Bratislave a sestrou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Jankovskej. Podľa komunikácie z aplikácie Threema chcel dnes už odsúdený podnikateľ Marian Kočner, aby v spore o zmenku za osem miliónov eur, ktorej vyplatenie mu priznala sudkyňa Zuzana M., na odvolacom súde rozhodoval práve senát, ktorého členkou bola Haitová. Tá však ešte v júni poprela, že by bola takzvanou „Kočnerovou sudkyňou". „Osobu Mariana Kočnera nepoznám, nikdy som sa s ním nekontaktovala, čo bolo preukázané," skonštatovala vtedy sudkyňa.

