Štúdia o výstavbe R3 a prepojení sever - juh by mala byť známa v prvom polroku

O ďalšom postupe výstavby rýchlostnej cesty R3 na Slovensku sa rozhodne na základe výsledkov sektorovej štúdie prepojenia sever – juh.

Finálna verzia by mala byť známa ešte v prvom polroku tohto roka. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina) o tom informoval na stretnutí so zástupcami samospráv z regiónu Turiec v Martine.

Rýchlostné prepojenie sever – juh

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) podľa informácií o príprave stavieb plánuje úseky R3 na Orave k diaľnici D1 pri Ružomberku, ďalej cez Turiec s napojením na budúcu časť R2 a od Zvolena po Šahy. Alternatívou severo-južného rýchlostného prepojenia cez Turiec by na severe mohlo byť predĺženie R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka.

Rozsah a trasu spojenia medzi severom a juhom krajiny s využitím R3 má vyplynúť zo štúdie realizovateľnosti. Zástupcovia rezortu dopravy oboznámili starostov a primátorov v Turci aj s prípravou iných dopravných projektov.

„V Martine na križovatke cesty I/65 D s odbočením do obce Bystrička pribudne svetelná inteligentná križovatka. Ide o technické riešenie, na ktorom sa podieľali aj odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline a Okresný dopravný inšpektorát v Martine,“ uviedol na sociálnej sieti Kmeť.

Táto križovatka má urýchliť prejazd z Martina do obce Košťany nad Turcom. „V hlavnom smere budú mať motoristi zelenú do momentu, keď niektorý z nich bude chcieť prejsť s autom v smere do, respektíve z Bystričky,“ priblížil štátny tajomník s tým, že je to úsek s častými dopravnými nehodami. Slovenská správa ciest by mala dodávateľa vybrať do konca tohto roka, križovatku by tak mohli odovzdať do užívania koncom leta 2024.

Okružná križovatka v Košťanoch

Štátni cestári pripravujú aj stavbu okružnej križovatky na ceste prvej triedy I/65 v Košťanoch nad Turcom. Ide o prestavbu existujúcej priesečnej križovatky I/65 s cestami III. triedy pre jej nevyhovujúcu kapacitu.

„Avšak čas k samotnej realizácii najviac ovplyvňuje majetkovo-právne vyrovnanie. Myslím si, že práve v tejto fáze by nám vedela samospráva výrazne pomôcť, čo aj primátori a starostovia na stretnutí prisľúbili,“ poznamenal Kmeť. Spoločným cieľom podľa neho je navrhnúť a zaviesť chytré a drobné opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti najohrozenejších skupín, a to detí, chodcov a cyklistov.

„Turiec trápi aj nevyhovujúci stav železničných priecestí. Ide o priecestia na ulici Robotnícka a ulici Československej armády v Martine,“ dodal Kmeť. Tieto priecestia podľa neho zrekonštruujú ešte v tomto roku. Ministerstvo dopravy chce pomôcť aj pri príprave a plánovaní nových cyklotrás.

