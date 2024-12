Stredné aj východné Slovensko trápia výpadky elektriny, bez prúdu je vyše 15-tisíc odberných miest

Na strednom Slovensku, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, je bez elektrickej energie 11-tisíc odberných miest. Dôvodom je husté sneženie i silný vietor.

Výpadky zasiahli všetky regióny na distribučnom území Stredoslovenskej distribučnej a.s. (SSD), väčšmi však Horné Považie, Kysuce, Oravu, Liptov, Gemer, Zvolen a Hont. Príčinou sú poväčšine popadané stromy a konáre, ktoré poškodili vodiče, izolátory či stĺpy. Elektrikárom komplikuje prácu hlboký sneh i neprejazdnosť ciest.

Majú problém dostať sa k niektorým poruchám, prípadne im to dlhšie trvá. V tlačovej správe o tom informoval Miroslav Gejdoš zo SSD.

Postup prác ovplyvňuje veľmi zlé počasie

„Poruchy vyradili z prevádzky viac než tristo trafostaníc. Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) riešia poruchy na dvadsiatich piatich vedeniach vysokého napätia (22 kV), jednu na vedení veľmi vysokého napätia (110 kV) a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia (0,4 kV),“ uviedla SSD.





Čas sprevádzkovania odberných miest je momentálne otázny, vzhľadom na to, že elektrikári museli s ohľadom na vlastnú bezpečnosť na niektorých miestach prerušiť práce, a to z dôvodu pretrvávajúceho vetra i padania stromov. V určitých miestach si nedokážu poradiť bez ťažkej techniky, no momentálne ju tam nedokážu prepraviť. Postup prác bude ovplyvňovať vývoj počasia i dostupnosť mechanizmov.

Bez elektriny sú aj na východe Slovenska

Spolu 34 porúch na vysokonapäťovej a nízkonapäťovej úrovni eviduje k sobotňajšiemu poludniu aj Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD) v súvislosti s veľmi nepriaznivým počasím, pred ktorým varovali aj meteorológovia. Bez elektriny ostalo zhruba 4 500 odberných miest.





Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa VSD Andrea Danihelová, na východe Slovenska vznikali poruchy najmä vplyvom ťažkého snehu a vetra, ktoré vyvracali stromy a poškodili izolátory a vodiče.





„K prerušeniu distribúcie elektriny došlo približne na 4500 odberných miestach. Pohotovostné tímy VSD sú v teréne a v spolupráci s dispečingom intenzívne pracujú na odstránení porúch,“ uviedla Danihelová.

Situácia sa môže rýchlo meniť

Najviac zasiahnutými lokalitami podľa nej sú Nižná Rybnica (okres Sobrance), Kapišová, Kružlová (okres Svidník), Jasenovce (okres Vranov n/T.), Lukačovce, časť Humenné, Udavské, Lackovce (okres Humenné), Mlynčeky, Stráne pod Tatrami (okres Kežmarok), Hôrka pri Poprade, Vernár, Švábovce (okres Poprad), Košice – Krásna nad Hornádom, Zdoba (okres Košice-okolie), Slavec, časť Rožňava a Rudná (okres Rožňava).





„Situáciu v distribučnej sústave naďalej ovplyvňujú dôsledky mimoriadne nepriaznivého počasia. Situácia aj vzhľadom na predpovede meteorológov sa môže rýchlo meniť,“ upozornila hovorkyňa VSD.













