Športom k zdraviu? Sponzormi športových klubov sú často najväčší znečisťovatelia

Šport sa javí ako jedna z najzdravších aktivít, ktoré človek môže vykonávať.

Mnohým by zrejme ani nenapadlo, akú úlohu zohráva v otázke klimatickej krízy.

Na tento problém sa bližšie pozreli odborníci z organizácií New Weather Institute, Possible a Rapid Transition Alliance.

Sponzori

Konkrétne sa zamerali na prepojenie športu a sponzorov, ktorými sú často firmy zanechávajúce veľkú stopu na životnom prostredí.

Nová štúdia odhalila viac ako 250 reklamných a sponzorských dohôd medzi niektorými z najväčších znečisťovateľov a veľkými športovými tímami a organizáciami.

„Šport patrí do prvej línie ohrozených v súvislosti s klimatickou krízou, no vznáša sa nad morom sponzorských zmlúv s najväčšími znečisťovateľmi,“ vyhlásil jeden z autorov správy Andrew Simms z think tanku New Weather Institute.





Podľa neho to zhoršuje klimatickú krízu, keďže sa tak normalizuje životný štýl spojený s uhlíkovými emisiami a zároveň sa znižuje tlak na kroky proti klimatickej zmene.

Športwashing

Správa identifikovala dohody v 13 rôznych športoch, vrátane futbalu, kriketu a tenisu. Najviac takýchto dohôd sa objavuje práve vo futbale, v ktorom našli 57 sponzorov patriacich medzi znečisťovateľov. A to od ropných a plynárenských firiem až po letecké spoločnosti.





„Poznáme už takzvaný greenwashing, čo znamená, že sa znečisťovatelia snažia falošne predstierať, že sa správajú k životnému prostrediu zodpovedne. Toto je však „športwashing“, pretože veľký znečisťovatelia podporujú šport a tvária sa, že sú naklonení zdravým aktivitám, pričom v skutočnosti pumpujú smrtiace znečistenie do vzduchu, ktorý potom dýchajú športovci a ničia klímu, od ktorej sú závislí,“ povedal Simms.

Spochybnenie postavenia v spoločnosti

Odborník navrhuje, aby svet zaviedol podobný scenár ako pri tabakových firmách. „Mali by sme ich zastaviť z rovnakého dôvodu, ako to bolo pri sponzorstve od tabakových spoločností. Pre zdravie ľudí, športu a planéty,“ vyjadril sa.





Autori nadväzujú na inú štúdiu, ktorá sa zamerala na podporu britských umeleckých inštitúcií ropnými a plynárenskými gigantmi. Napokon viedla v niektorých prípadoch k rozviazaniu zmlúv.





V správe uviedli, že šport je ďalším bojiskom v spochybňovaní sociálneho postavenia znečisťujúcich firiem. „Šport bol významným hráčom v zvyšovaní povedomia v otázkach, akými sú rasizmus či deti žijúce v chudobe. Ďalšou na rade by mohla byť klimatická kríza,“ povedal Simms.

Najaktívnejší znečisťovatelia

Analýza tvrdí, že najaktívnejším odvetvím s vysokými emisiami uhlíka je v športe automobilový priemysel, ktorý má 199 dohôd naprieč všetkými športami.

Za ním nasledujú letecké spoločnosti, ktoré majú 63 sponzorských dohôd. Na treťom mieste sú ropné a plynárenské spoločnosti.





Spomedzi automobiliek má najviac zmlúv Toyota, konkrétne 31. Jej hovorca povedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať, kým neuvidí celú správu. Dodal, že firma je 25 rokov lídrom v oblasti elektrifikácie vozidiel a je odhodlaná splniť najambicióznejšie ciele spojené so životným prostredím.

Niekto zavádza

Aktivisti tvrdia, že tieto informácie podkopávajú tvrdenia mnohých športových klubov, ktoré sa zaviazali bojovať proti klimatickej kríze.





Kampaň podporuje aj Melissa Wilson, členka britského olympijského veslárskeho tímu.





„Športovci sa snažia udržať šport čistým cez anti-doping. Znečisťovanie ovzdušia je pre našu Zem ekvivalentom dopingu. Keď necháme na palube znečisťujúce spoločnosti, šport stratí svoju možnosť zapojiť sa do boja s nulovými uhlíkovými emisiami. Je čas, aby sme to ako športovci zmenili,“ hovorí.

Šport v ohrození

Minuloročná správa Rapid Transition Alliance uviedla, že klimatická kríza ohrozuje športové podujatia po celom svete. Takisto dodali, že šport nedokáže kontrolovať svoje vlastné emisie.





Zistili, že v nasledujúcich rokoch budú takmer všetky športy, od kriketu, cez americký futbal, tenis, atletiku, surfovanie či golf, čeliť riziku, ktoré súvisí s vlnami horúčav, požiarmi alebo zvyšujúcou sa hladinou mora.

Upozornili napríklad na fakt, že ohrozené sú zimné olympijské hry, keďže teploty sa stále zvyšujú.





Ako príklad uviedli tajfún, ktorý ovplyvnil konanie Majstrovstiev sveta v ragby 2019 alebo toxický dym z lesných požiarov ohrozujúci Australian Open 2020.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené