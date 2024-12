Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov na zmeny platieb poistného, majú posledné dni na zaplatenie

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2022, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 8. augusta.

Živnostníci by si mali včas upraviť výšku platby a skontrolovať variabilný a špecifický symbol v trvalom bankovom príkaze, aby sa vyhli prípadnému vzniku dlhu a uloženiu penále za omeškanie. V tlačovej správe to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

V júli Sociálna poisťovňa papierovou alebo elektronickou formou informovala 173,8-tisíca SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti od 1. júla 2022. Takmer 136-tisíc SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina, viac ako 125-tisíc, bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 subjektov.

„Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2022 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2022," spresnila poisťovňa s tým, že dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu