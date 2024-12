SNP musí ostať v našej historickej pamäti a nesmieme zabudnúť na obeť pre slobodu a demokraciu, vraví Čaputová

29.8.2023 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) musí ostať v našej historickej pamäti, napriek tomu, že bezprostredne si ju pamätajú len tí najstarší. Vo svojom príhovore pri príležitosti 79. výročia povstania to v Banskej Bystrici uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

„To je dôvod, prečo sa každoročne tu, v Banskej Bystrici, skláňame pred hrdinstvom vás, účastníkov Povstania, i pred pamiatkou vašich spolubojovníkov, ktorí za našu slobodu priniesli tú najvyššiu obeť," povedala, a doplnila, že si pripomíname i odvahu tých, ktorí im pomáhali. „Vám všetkým patrí naša vďaka a úcta," uviedla hlava štátu.

Obeť pre slobodu a demokraciu

Podľa prezidentky je dnešným generáciám zrejme vzdialená predstava, že účastníci povstania znášali útrapy vojny a bojovali o svoje životy.

„Mnohí sa do Povstania zapojili ešte ako mladí ľudia, ktorých životy sa dovtedy uberali celkom iným smerom. Neboli to profesionálni vojaci navyknutí na zvládnutie extrémne náročných situácii. Boli to mladí muži, ale i ženy, ktorí študovali alebo sa vyučili remeslu a mali svoje plány. Nie každý však mal šťastie a životy niektorých sa už nikdy nestihli naplniť," povedala Čaputová a dodala, že nesmieme zabudnúť na obeť pre slobodu a demokraciu tých, ktorí v povstaní padli.

Skutočnosť vojnového konfliktu

Prezidentka tiež v príhovore uviedla, že si veľmi želá, aby sme ani my, ale najmä naše deti, už nikdy neboli konfrontovaní s takou krutou realitou.

„I keď treba dodať, že práve takáto realita – teda hmatateľná skutočnosť vojnového konfliktu – sa nachádza až príliš blízko nás. Z geografického, aj politického hľadiska," vraví Čaputová.

Dodala, že každý človek má právo na to, aby prežil plnohodnotný život, bez zásahu cudzej sily, ktorá by ho nútila bojovať o prežitie. V tomto kontexte vníma SNP ako boj za právo žiť v mieri a slobodne napĺňať svoje životy.

Sen o slobode

„Išlo o jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu na našom kontinente. Zároveň však bolo SNP spontánnou vzburou obyvateľov Slovenska proti diktatúre, proti neľudskosti režimu reprezentovaného nielen nacistickým Nemeckom, ale aj domácimi kolaborantmi," pripomenula prezidentka a zdôraznila, že najmä vďaka Povstaniu sa Slovensko po druhej svetovej vojne dostalo na stranu víťazných mocností.

„Povstanie svojím zápasom prispelo k porážke nacizmu nielen na slovenskom území, ale aj v globálnom meradle. Boj za demokratický charakter našej krajiny však nebol zavŕšený. Krátko po konci 2. svetovej vojny vystriedala fašistickú totalitu nová, komunistická – a to na dlhé štyri desaťročia. V konečnom dôsledku sa tak sen o slobode z roku 1944 naplnil reálne až v Novembri ´89," hovorí hlava štátu a podotýka, že ani v súčasnosti nemožno s definitívnou platnosťou povedať, že slobodu a demokraciu už nič neohrozuje.

Demokracia nie je dokonalá

„Nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sme svedkami rastúceho dopytu po rôznych obmenách autoritatívneho spôsobu vládnutia. Ako výstižne povedal historik Ivan Kamenec, demokracia je vynikajúca vec, ale nie je dokonalá," uviedla Čaputová a dodala, že jednou z nedokonalostí demokracie je zraniteľnosť, z ktorej môžu vyrásť autoritatívne režimy a totalitné štáty.

„Ponaučením zo SNP je aj fakt, že v tomto zásadnom a principiálnom zápase museli spájať svoje sily aj ľudia s odlišnými politickými názormi. Zapojili sa doň konzervatívni Čechoslováci i slovenskí nacionalisti, prívrženci parlamentnej demokracie, sovietskej moci, obdivovatelia Západu aj Východu, katolíci, evanjelici, Rómovia aj Židia. V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo," pripomína prezidentka.

Čo nás spája

Doplnila, že štandardné demokratické prostredie, v akom dnes žijeme, rešpektuje názorové odlišnosti.

„Ale vo chvíli hoci len potenciálneho ohrozenia musíme byť schopní stavať na tom, čo nás spája. Slovenská spoločnosť to v kľúčových okamihoch svojich dejín vždy dokázala. Výročie Slovenského národného povstania je tak príležitosťou nielen uctiť si zásluhy všetkých, ktorí vybojovali našu slobodu, ale vysloviť aj záväzok, že budeme s nadobudnutou slobodou narábať zodpovedne," zakončila Čaputová.

