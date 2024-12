Slovenský útočník Jakub Demek nebude hviezdou NHL, tvrdí odborník Tony Ferrari

23.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Jakub Demek stále figuruje medzi hráčmi s potenciálom do budúcna pre úradujúceho šampióna zámorskej NHL Vegas Golden Knights.

Šanca hrať v profilige

Dvadsaťročný Košičan má podľa experta Tonyho Ferrariho z magazínu The Hockey News šancu zahrať si raz v profilige, no zrejme v nej nebude patriť medzi hviezdy.

"Rytieri" si vybrali Demeka na drafte nováčikov v roku 2021 vo 4. kole z celkového 128. miesta. V sezóne 2021/2022 triumfoval v kanadskej juniorskej súťaži WHL s tímom Edmonton Oil Kings, v jeho prvom ročníku v zámorí nazbieral 54 bodov (20+34) v 55 dueloch základnej časti a v play-off zažiaril 17 bodmi (5+12) v 19 zápasoch.

Žiadna sláva

V minulej sezóne hral vo WHL za tím Kamloops Blazers, v 15 stretnutiach základnej časti aj v 14 súbojoch play-off získal 11 bodov (4+7).

Demek patrí medzi nádeje Vegas na poste pravého krídelníka, no podľa Ferrariho to nie je žiadna sláva.

"O túto pozíciu by sa mali v klube obávať. Aj keď má Demek slušný potenciál zahrať si v NHL, nie je to rozdielový hráč. Neprofiluje sa ako hráč do prvých dvoch útokov," myslí si odborník o mladom Slovákovi. Okrem neho patria k najlepším pravým krídlam v organizácii Ryder Donovan a Tuomas Uronen.

Odchovanec HC Košice si už zahral aj v slovenskej extralige, v sezóne 2020/2021 zaznamenal dve asistencie v desiatich stretnutiach základnej časti a dvakrát nastúpil v play-off. Prvý veľký medzinárodný turnaj absolvoval vlani v auguste, keď reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v kanadskom Edmontone. V štyroch dueloch si pripísal jednu gólovú prihrávku.

