Slovensko už vie, ako sa zachová v prípade, že EÚ schváli embargo na dovoz ruskej ropy

Ak v rámci ďalšieho balíka sankcií proti Rusku príde k schvaľovaniu embarga na dovoz ruskej ropy, Slovensko bude žiadať výnimku. Pre agentúru SITA to potvrdilo Ministerstvo hospodárstva SR.

„Spracovanie tzv. ľahkej ropy totiž na Slovensku nie je momentálne možné, zmena technológie je finančne aj časovo náročná. Požadujeme preto pre ropu dopravovanú ropovodom dlhšie prechodné obdobie ako je to v prípade ropy dovážanej tankermi,“ argumentuje rezort hospodárstva.

O určitej forme embarga na ruskú ropu sa v Európskej únii (EÚ) diskutuje už dlhšie. Moskvu by malo pripraviť o lukratívne príjmy z exportu energií. Únia je však v tejto otázke vnútorne rozdelená.

Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva a klímy Robert Habeck už avizoval, že najväčšia európska ekonomika robí pokroky v budovaní nezávislosti od ruských fosílnych palív a očakáva, že koncom leta bude úplne nezávislé od dovozu ruskej ropy.

Minister Sulík navrhol kolegom v Bruseli zrušiť emisné povolenky, ceny by tak vedeli výrazne klesnúť

Slovenský minister hospodárstva Richard Sulík navrhol svojim kolegom na mimoriadnom rokovaní Rady ministrov pre energetiku v Bruseli zrušiť emisné povolenky.





Podľa neho by sa tak výrazne znížila trhová cena elektriny a následne aj trhová cena plynu.





Čím lacnejší by bol plyn na trhoch, tým menej peňazí by podľa Sulíka získalo Rusko na vojnu na Ukrajine.

Cena by vedela výrazne klesnúť

„Cena elektriny sa dnes pohybuje na úrovni 200 eur za megawatthodinu. Pokiaľ ja táto elektrina vyrobená z uhlia, čo v Nemecku je veľká časť vyrobená z uhlia, tak tie emisné povolenky tvoria 80 eur. To znamená, že 80 eur je nejaká umelá platba, ktorá nesúvisí priamo s výrobou elektriny. Ak by emisné povolenky neboli, tak by tá cena vedela výrazne klesnúť. A klesla by ešte viac, keby Nemecko oznámilo, že neodstaví svoje tri atómové elektrárne, ktoré ešte bežia. A cena plynu ide v ruka v ruke s cenou elektriny, takže by cena hneď klesla. To je cesta ako zabezpečiť, aby mal Putin na vojnu na Ukrajine omnoho menej peňazí,“ uviedol na sociálnej sieti Sulík.

Pozitívna reakcia od kolegov

Slovenský minister dodal, že od svojich kolegov dostal pozitívnu reakciu na jeho návrh.





„Budeme v tejto veci podnikať ešte ďalšie kroky. Nemôžeme totiž chcieť aj nezávislosť od ruského plynu, aj nízke ceny energií, aj dekarbonizáciu, aj rušenie atómovej energie. Keď sa nám podarí znížiť ceny energií, tak to najskôr ukončí vojnu na Ukrajine, pretože Vladimír Putin už na to nebude mať peniaze,“ uzavrel Sulík.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.