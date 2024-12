Slovensko dopraví do Turecka viac ako šesť ton humanitárnej pomoci, pomáha aj v oblasti repatriácie osôb

12.2.2023 (SITA.sk) - Slovenský vládny špeciál v nedeľu dopraví do zemetrasením postihnutého Turecka humanitárnu pomoc v objeme viac ako šesť ton. Ako informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová, súčasťou zásielky je najmä potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo aj prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.

Preprava humanitárnej pomoci

„Vzhľadom na kapacitné obmedzenie lietadla a pripravenej humanitárnej pomoci, ktorá prevyšuje kapacitu stroja, ministerstvo vnútra plánuje ďalšie zabezpečovanie prepravy humanitárnej pomoci SR do Turecka aj v najbližších dňoch. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR (MV SR) v prípade potreby ďalšej prepravy humanitárnej pomoci SR ju zabezpečí ďalšími lietadlami, pričom k dispozícii sú Airbus A319 a Fokker 100," vysvetlila Eliášová.

Ak si to situácia bude vyžadovať, pomoc do Turecka môže byť podľa nej lietadlami rezortu vnútra dopravená aj niekoľkokrát za deň.

Slovenský záchranný tím

Hovorkyňa zároveň pripomenula, že slovenskému záchranárskemu tímu v Turecku sa doteraz podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb, ktoré boli následne odovzdané do starostlivosti miestnych úradov. Z nich päť dospelých osôb a jedno dieťa sú mimo ohrozenia života.

„Nakoľko vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a aj na to, že od zemetrasenia uplynulo šesť dní, tím MV SR zložený z členov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby urobil všetko pre to, aby pomohol vytiahnuť živých ľudí z trosiek a dnes sa vráti domov," povedala Eliášová s tým, že Slovensko bude Turecku naďalej plne nápomocné v zmysle humanitárnej či inej medzinárodnej pomoci.

Repatriácie osôb z postihnutého územia

Slovensko tiež podľa hovorkyne pomáha aj v oblasti repatriácie osôb z postihnutého územia.

„Lietadlom Leteckého útvaru MV SR sa z Turecka spolu so záchranármi vrátia aj tri osoby, ktoré sa nachádzali v oblasti vážne postihnutej zemetrasením v Turecku. Ich dom je v dôsledku zemetrasenia poškodený a požiadali cestou veľvyslanectva SR v Ankare o repatriáciu," dodala Eliášová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

