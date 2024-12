Slovenskí motoristi sa musia pripraviť na drahšie tankovanie, rast cien benzínu bude pokračovať

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí motoristi sa musia pripraviť na stále drahšie tankovanie. Analytička Poštovej banky Lucia Dovalová predpokladá na našich čerpacích staniciach ďalšie mierne zdražovanie pohonných látok.

"Vzhľadom na minulotýždňový vývoj na svetových komoditných trhoch, keď cena ropy vzrástla o 2,3 % nad 72 dolárovú hranicu v závere uplynulého týždňa, môžeme očakávať v blízkom období na našich pumpách mierny rast,“ uviedla pre agentúru SITA Dovalová.

Od začiatku roka ceny na pumpách rástli

Svetielko nádeje pre slovenských motoristov pre lacnejšie pohonné látky zasvietilo začiatkom mája, kedy sa po takmer troch mesiacoch zastavil rast cien najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu na hodnote 1,389 eur za liter. Počas ďalších májových dní však cena kolísala, aby minulý týždeň dosiahla priemernú úroveň 1,405 eur za liter.

"Od začiatku tohto roka ceny na našich pumpách rástli a najčastejšie tankovaný 95-oktánový benzín je drahší o 14 %,“ dodala Dovalová. Motorová nafta od začiatku roka zdražela o 8,3 %.

Rast cien pohonných látok nadväzuje na vývoj cien na ropnom trhu. Na ropný trh v súčasnosti podľa Dovalovej vplývajú najmä výpadky iránskej produkcie, výpadok dodávok ropy z Venezuely, nestabilná situácia v Líbyi, znečistené ruské dodávky ropy a útoky na ropné stanice v Saudskej Arábii, ktoré znižujú ponuku na ropnom trhu.





"Vo všeobecnosti smerom nahor tlačí ropu hlavne rozhodnutie kartelu OPEC o obmedzovaní svojej produkcie. O tom, či kartel OPEC a Rusko predĺžia svoje obmedzovanie produkcie, budú rozhodovať v júni. Saudská Arábia a Rusko dali najavo, že dohoda o zvýšení produkcie na tomto zasadnutí nie je stopercentná, aj napriek nižšej ponuke čierneho zlata na trhu,“ doplnila.

Vyostrenie obchodného konfliktu

Ropa na svetových trhoch však podľa analytičky mohla byť ešte drahšia. Výraznejším ziskom ropy však počas minulého týždňa bránilo vyostrenie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou.









"Zvýšenie amerických ciel z 10 % na 25 % na čínske dovážané výrobky v hodnote 200 miliárd amerických dolárov sú už v platnosti, no vo vzduchu visia ešte clá na ďalšie čínske produkty, prípadne odvetné čínske clá. Okrem toho americká strana plánuje zaviesť sankcie proti čínskemu technologickému gigantu Huawei, čo znamená, že obchodný spor skôr eskaluje, ako smeruje k dohode,“ uzavrela Dovalová s tým, že od obchodných rokovaní USA a Číny sa bude ďalej odvíjať vývoj nielen na ropnom trhu.

Zvýšili sa aj ceny motorovej nafty

Ako informoval v piatok Štatistický úrad SR, ceny 95-oktánového benzínu vzrástli minulý týždeň oproti predchádzajúcemu týždňu o 0,07 % a ceny 98-oktánového benzínu o 0,06 %. Zvýšili sa aj ceny motorovej nafty a LPG, a to zhodne o 0,16 %. Ceny CNG zostali nezmenené.





Motoristi tak mohli v dvadsiatom týždni tohto roka natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku najpredávanejší 95-oktánový benzín v priemere za 1,405 eura za liter, 98-oktánový benzín stál 1,609 eura za liter.





Motorovú naftu si mohli motoristi v priemere kúpiť za 1,274 eura za liter. Priemerná cena LPG bola 0,611 eura za liter a CNG si mohli motoristi zadovážiť za 1,198 eura za kilogram.

