Slovenské cementárne sa zaradili medzi najekologickejšie na svete, nahradili viac ako 70 percent fosílnych palív

Slovenské cementárne v minulom roku po prvý raz prekročili hranicu 70 % v zhodnocovaní alternatívnych palív. Nahradili tak 70,5 % fosílnych palív tuhým alternatívnym palivom vyrobeným z nerecyklovateľného odpadu.

Ten by inak končil na skládkach, kde by po istom čase začal produkovať metán, skleníkový plyn až 40-násobne škodlivejší ako CO2.

Zväz výrobcov cementu SR o tom vo štvrtok informoval s tým, že domáce cementárne sa tým definitívne zaradili medzi najekologickejšie závody vyrábajúce cement na svete.

Významne znížili uhlíkovú stopu

V uplynulom roku cementárne na Slovensku zhodnotili viac ako 390-tisíc ton tuhých alternatívnych palív (TAP) a dosiahli ich spomínaný podiel na celkovom palivovom mixe. To predstavuje medziročný nárast o viac ako 4 %. V procese výroby cementu ušetrili 220-tisíc ton uhlia, čo významne znižuje uhlíkovú stopu výroby cementu.





Spolu s rakúskymi, českými a nemeckými závodmi sa už aj slovenské cementárne dostali medzi svetovú špičku vo využívaní alternatívnych palív, pričom sú už dlhodobo nad priemerom Európskej únie približne o 15 %.





„Takýto výsledok len potvrdzuje našu ambíciu byť medzi najlepšími a hlavne najekologickejšími cementárňami na svete. Je to pre nás veľký úspech, ktorý nás posúva bližšie k nášmu ultimátnemu cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050,“ povedal výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov cementu SR Rudolf Mackovič.

Slovensko ako „skládková veľmoc“

Odpad je podľa neho surovina, ktorá musí prejsť procesmi triedenia a mechanickej úpravy na špecializovaných linkách. „Tento typ výroby, ako napríklad v Pezinku, či plánovaná linka na východe Slovenska pri Turni nad Bodvou, bude jedným z kľúčov k riešeniu tak významného problému, aký Slovensko momentálne má so skládkovaním odpadu.“ dodal Mackovič.





Množstvo vyprodukovaného odpadu na Slovensku vzrástlo od roku 2010 takmer o 17 % a jeho energetické zhodnocovanie v cementárňach je podľa zväzu jedným z najlepších riešení, ako sa vysporiadať s nelichotivou nálepkou Slovenska ako „skládkovej veľmoci“.

Zväz výrobcov cementu SR zastupuje troch výrobcov cementu a slinku – Danucem, Cemmac a Považská cementáreň, ktorí spolu prevádzkujú štyri cementárne, tri štrkovne, päť kameňolomov a 28 betonární. Poslaním zväzu je presadzovať zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, informovať odbornú a širokú verejnosť o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.