Slovenská pošta vydá poštovú známku Svetová výstava EXPO 2020 Dubai, jej motívom je reverz vzácnej arabskej mince (foto)

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta vydá v piatok 21. januára poštovú známku Svetová výstava EXPO 2020 Dubai s nominálnou hodnotou 2,10 eura.

Poštová známka s rozmermi 44,4 a 27,2 milimetrov vrátane perforácie vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a medzihárčím. Známku vytlačila ofsetom v kombinácii s technológiou nanoreliéfnej razby spoločnosť Tiskárna Hradištko.

Reverz vzácnej arabskej mince

Motívom poštovej známky je reverz vzácnej arabskej mince Hárúna Ar-Rašída z roku 797, nájdenej na svahu Bratislavského hradu. Minca reprezentuje obchodné kontakty medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi od 8. storočia a pochádza zo zbierkového fondu Archeologického ústavu SAV v Nitre. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 21. 1. 2022 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače na FDC je fragment paláca v Raqqe (Sýria), sídlo Hárúna Ar-Rašída okolo roku 796, kde pravdepodobne bola vyrobená minca nájdená pod Bratislavským hradom.

Motívom medzihárčia je oficiálne logo Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2020 Dubai. Na FDC pečiatke je arabský dirhem s portrétom Hárúna Ar-Rašída z 8.storočia. Prítlač na FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Igor Benca.

Známka vytlačená unikátnou technológiou

Svetová výstava EXPO 2020 Dubai sa nesie v duchu futuristickej budúcnosti. V súvislosti s konceptom prezentácie nových technológií sa Slovenská pošta rozhodla podporiť slovenskú účasť na svetovej výstave po prvý raz konanej v arabskej krajine, vydaním poštovej známky vytlačenej unikátnou technológiou nanoreliéfnej razby.

Pri výbere motívu poštovej známky spolupracoval významný slovenský numizmatik a dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV Ján Hunka, ktorý dňa 8. februára 2021 zomrel na následky ochorenia COVID-19.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu