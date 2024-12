Slováci vnímajú problémy s korupciou ako pomerne rozšírený jav v každodennom živote

10.6.2020 (Webnoviny.sk) - Korupciu považuje za rozšírený jav v spoločnosti 87 percent Slovákov. Ukázali to výsledky špeciálneho prieskumu Eurobarometra o korupcii, ktorého výsledky agentúre SITA zaslala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Väčšina Slovákov si myslí, že miera korupcie sa za posledné tri roky zvýšila a takmer polovica, že sa úplatkárstvo dotýka ich každodenného života.

Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti, politických stranách, súdoch, ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni či u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia. Eurobarometer sa uskutočnil prostredníctvom osobných rozhovorov na vzorke 27 498 respondentov.

Zvýšila sa

„To, že na Slovensku je rozšírená korupcia, vníma 87 percent opýtaných, pričom 52 percent si myslí, že sa jej miera za posledné tri roky zvýšila,“ informuje Ludviková. To, že korupcia ovplyvňuje každodenný život Slovákov, si myslí 41 percent opýtaných, európsky priemer je pritom 26 percent.

Slováci vnímajú korupciu ako v národných verejných inštitúciách (80 percent), tak aj v miestnych alebo regionálnych inštitúciách (74 percent).

„Dávanie alebo branie úplatkov a zneužívanie moci je podľa slovenských respondentov využívané najmä v systéme zdravotnej starostlivosti (54 percent), v politických stranách (53 percent) a na súdoch (53 percent), ale aj u politikov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (49 percent) a u úradníkov, ktorí vydávajú stavebné povolenia (48 percent),“ dodáva Ludviková.

Nenahlasujú ju

Pri otázke, či museli respondenti okrem oficiálnych poplatkov dať extra platbu alebo hodnotný dar zdravotnej sestre či lekárovi, odpovedalo záporne 95 percent oslovených. Očitým svedkom žiadneho takéhoto prípadu korupcie nebolo 86 percent respondentov.

Podľa Slovákov ľudia korupciu nenahlásia, pretože jej dokazovanie je zložité, uviedlo to 44 percent oslovených. 31 percent si myslí, že je to spôsobené tým, že ľudia, ktorí nahlásia korupciu, nie sú nijako chránení alebo veria, že zodpovedné osoby nebudú potrestané (28 percent).

Ak by slovenskí respondenti chceli podať sťažnosť, najviac by dôverovali polícii (46 percent), médiám a novinárom (29 percent) a národnému ombudsmanovi (12 percent). Justícii by na Slovensku dôverovalo 9 percent opýtaných, pričom európsky priemer dosahuje 25 percent.

