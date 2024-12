Slováci sa postavili proti Rusom a vyzývajú ich na opustenie Ukrajiny, dôvodom sú vyhrážky Putina

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slováci odkazujú Rusom, aby opustili Ukrajinu, uvádza polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti. Dôvodom sú podľa nej vyhrážky Ruskej federácie.

„Slovanský národ zaútočil na bratov Slovanov a neustále sa vyhráža ďalším bratským národom. Tento týždeň minister zahraničných vecí Sergej Lavrov začal hovoriť o tretej svetovej vojne.

Prezident Vladimír Putin sa zmienil o raketách, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Zo strany Ruska dookola počúvame vyhrážky štátom, ktoré podporujú Ukrajinu. Vraj sa môžu stať terčom ruského zásahu," konštatuje polícia.

Väčšina Slovákov považuje Rusko za nebezpečnú krajinu. Voliči Smeru, Republiky a ďalších opozičných strán si to myslia o USA

Dve tretiny Slovákov považujú Rusko za nebezpečnú krajinu. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Výskum prebehol v období 31. marca až 7. apríla 2022. Informovala o tom Michaela Lukovičová z agentúry Seesame v tlačovej správe.

Ako uviedla Lukovičová, respondenti na otázku „V súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať“ 38,9 percent z nich odpovedalo, že Slovensko by malo „vždy“ alebo „skôr“ stáť na strane Západu (Európskej únie a Organizácie severoatlantickej zmluvy), 45,7 percenta respondentov sa prikláňalo k odpovedi „usilovať sa o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom" a 8,5 percenta si myslí, že Slovensko by „vždy“ či „skôr“ malo stáť na strane Ruska.

Mnohí veria skôr známym ako médiám

Geopolitickú orientáciu na Rusko preferujú respondenti, ktorí pri informáciách o politike viac dôverujú svojim známym ako médiám a respondenti, ktorí sa prikláňajú k tvrdeniu, že skutočnosť je iná, než ako ju médiá podsúvajú a že svetom hýbu mocné tajné skupiny podľa utajeného scenára.

Medzi voličmi strán Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, Smer - sociálna demokracia a Republika je viac prívržencov geopolitickej orientácie na Rusko ako na Západ, pričom v každej z týchto strán je najviac prívržencov vyváženej pozície medzi Ruskom a Západom.

Rusko ako najväčšie nebezpečenstvo

Respondentov sa tiež pýtali, ktoré krajiny by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre Slovensko. Najviac respondentov označilo Rusko, a to 50,4 percenta, medzi nebezpečnými krajinami ho na prvom, druhom či treťom mieste ho celkovo uviedli dve tretiny opýtaných. Druhou najnebezpečnejšou krajinou sú podľa opýtaných Spojené štáty americké (USA) a treťou Ukrajina.

Pre voličov strán Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Smer – sociálna demokracia, Republika a Slovenská národná strana sú najnebezpečnejšou krajinou USA, voliči všetkých ostatných strán pokladajú za najnebezpečnejšiu krajinu väčšinovo Rusko.

„Zdá sa, že súčasná ruská agresia na Ukrajine spôsobila v slovenskej verejnej mienke omnoho výraznejší posun ako anexia Krymu v roku 2014. Rusko je v súčasnosti pokladané pre Slovensko najnebezpečnejšiu krajinu a zároveň narástol podiel respondentov, ktorí si myslia, že Slovensko by malo geopoliticky patriť na Západ,“ uzavrel Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.





