Slováci by na poste premiéra najradšej videli Pellegriniho, za ním nasleduje Fico

27.8.2023 (SITA.sk) - Vo funkcii predsedu vlády by voliči najradšej videli predsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho. Podľa politológa Tomáša Koziaka zrejme predstavuje pre ľudí najvhodnejší kompromis.

Trojica kandidátov

V prieskume agentúry AKO si ho na poste premiéra vie predstaviť 20,2 percenta opýtaných, za ním nasleduje Robert Fico (Smer-SD) s 17,9 percenta hlasmi a prvú trojku uzatvára Michal Šimečka (PS) s 14,2 percenta opýtanými. Prieskum bol realizovaný od 7. augusta do 14. augusta 2023 na vzorke tisíc respondentov.

Koziak pre agentúru SITA ďalej uviedol, že Fico predstavuje pre účastníkov prieskumu niekoho, koho v tejto pozícii nevedia akceptovať pravdepodobne pre ich už nadobudnuté skúsenosti s vládou vedenou predsedom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Takáto vláda pre voličov môže podľa politológa predstavovať znepokojenie aj na základe akcií vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, v rámci ktorých boli niektorí kandidáti strany obvinení.

Koaličný potenciál strany

„Poukazuje to aj na veľmi malý koaličný potenciál strany Smer-SD. Existuje len niekoľko politických strán, ktoré otvorene tvrdia, že s koaličnou vládou zahŕňajúcu Roberta Fica nemajú problém. Je oveľa viac politických strán, ktoré si dokážu predstaviť, hoci s istými výhradami, vládnu spoluprácu s Pellegriniho Hlasom-SD," povedal politológ. Zároveň dodáva, že Fico je typ politika, ktorý spoločnosť rozdeľuje.

Podľa prieskumu by na poste premiéra Pellegriniho uvítali radšej ženy, muži, naopak, najčastejšie uviedli Fica. Politológ si myslí, že je to najmä pre Pellegriniho zmierlivejšiu povahu.

Útoky na prezidentku Čaputovú

„Hovorí sa, že ženy zmierlivejšiu povahu majú a siahnu viacej, aj v prípade politiky, ku kompromisom než ku konfrontácii. Fico je politikom konfrontácie a toto sa práve odzrkadľuje aj v koaličnom potenciáli," dodáva Koziak. Ženám podľa politológa môžu prekážať aj Ficove dlhodobé útoky na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

„Predseda Smeru-SD praktizuje útočnú politiku. To je záležitosť, ktorá patrí do drsného mužského sveta politiky, ktorý ženy zrejme príliš nemusia. Ide aj o to, akým spôsobom je politická strana vystavaná. Smer-SD sa často prezentuje ako strana, pre ktorú nie sú dôležité záležitosti ochrany menšín alebo postavenia žien v politike. To je trošku anomália, lebo predsa pre sociálnodemokratické politické strany je dôležité aj postavenie žien v spoločnosti," vysvetlil Koziak.

Pellegriniho nespájajú s chaosom

Na kandidátke Hlasu-SD zároveň figuruje oveľa viac žien ako na kandidátnej listine Smeru-SD. Šéf prieskumnej agentúry AKO a sociológ Václav Hřích si myslí, že za Pellegriniho úspechom môže byť fakt, že bol posledným premiérom pred tým, ako sa dostala k moci vláda Eduarda Hegera (Demokrati) a Igora Matoviča (OĽaNO a priatelia), ktoré podľa prieskumov ľudia hodnotia skôr negatívne.

Voliči tak podľa sociológa úplne logicky pozerajú o krok dozadu, a tak sa predseda Hlasu-SD nespája s „chaosom", ktorý neskôr nastal.

„To, že si Pellegriniho vedia na poste premiéra predstaviť viac ženy ako muži, súvisí s profilom voličov Hlasu-SD a Smeru-SD. Pellegriniho strana má oveľa väčšiu podporu u žien a Smer-SD zas u mužov, a to sa pri zbere dát v prieskume prenieslo aj do tejto otázky," ozrejmil pre agentúru SITA Hřích.

