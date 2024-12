SIS nemá v zahraničí dobrú povesť pre spolitizovanosť a korupciu, tvrdí český analytik Janda

24.8.2023 (SITA.sk) -

Podozrievaná slovenská tajná služba

Slovenská tajná služba je podľa neho podozrievaná, že jej pracovníci sú zaťahovaní do vnútropolitického boja a dokonca do spolupráce so zločineckými skupinami. Zároveň podľa neho existuje obava, že SIS sa po nadchádzajúcich parlamentných voľbách dostane do rúk politikov, pomáhajú záujmom Ruska. z viacerých činností.

„V prostredí tajných služieb je mimoriadne dôležitá dôvera. Slovenské aj české tajné služby sú pomerne malé, nemajú toľko spolupracovníkov ani také technické vybavenie, aby mohli monitorovať dianie v rôznych krajinách sveta, ako to dokážu americké, ale čiastočne aj britské tajné služby. Sú teda do značnej miery odkázané na spoluprácu s partnermi," uviedol Janda.

Spájanie so zločineckou skupinou

V prípade, že menšia tajná služba nemá dôveru partnerov, tí budú podľa Jandu veľmi zvažovať, aké typy informácií jej poskytnú. „Slovenskí vyšetrovatelia momentálne spájajú dvoch posledných šéfov SIS so zločineckou skupinou. Ako to asi môže pôsobiť na zahraničných partnerov?," skonštatoval analytik.

Janda tiež povedal, že za súčasného nastavenia fungovania tajných služieb na Slovensku smeruje k riaditeľovi SIS obrovské penzum citlivých informácií. Vrátane tých, ktoré zozbierajú zahraniční partneri.

Rozdelenie tajných služieb

„Pokiaľ je takýto človek trestne stíhaný, tak informácie, ktoré sa k nemu dostali od zahraničných partnerov, môžu byť považované za skompromitované," zdôraznil s tým, že riešením situácie by bolo, keby SIS do budúcna viedol profesionál. Takisto by podľa neho pomohlo rozdelenie tajných služieb na rozviedku a kontrarozviedku.

„Výhoda takéhoto modelu by sa prejavila presne v aktuálnej situácii. Ak by sa SIS venovala len kontrarozviedkovej činnosti, tak jej dôveryhodnosť by síce bola oslabená, ale to by nemuselo zahraničným partnerom brániť v spolupráci s civilnou rozviedkou, pokiaľ by táto fungovala samostatne," dodal Janda.

