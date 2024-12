Šimkovičovú pobúril obraz vystavený v Slovenskom rozhlase, pripravuje legislatívne zmeny

30.11.2023 (SITA.sk) - Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) pobúril obraz vystavený v Slovenskom rozhlase. Ako informoval denník Nový Čas, ide o obraz zobrazujúci dvoch mužov od slovenského umelca Andreja Dúbravského.

Obraz vystavený v priestoroch verejnoprávneho rozhlasu šéfka rezortu kultúry kritizovala vo vysielaní televízie Slovan. Kritika smerovala i na to, že obraz je vystavený v predvianočnom období. Šimkovičová avizuje prípravu legislatívy, ktorá by umožnila vyrovnať sa s podobnými záležitosťami.

Ministerka pripravuje legislatívne zmeny

Nejde len o predmetný obraz, ale i podnety, ktoré nedávno riešila a zamietla ako neopodstatnené Rada pre reklamu, a ktoré sa týkali reklamy údajne zobrazujúcej homosexualitu. Ministerka konštatovala, že tieto veci rieši, pretože podnety i s otázkami, čo môže urobiť, dostáva vo veľkých počtoch.

Uviedla tiež, že to vyrušuje aj ju samotnú a hnevá ju, že ako ministerka na to nedokáže vplývať. Tvrdí, že legislatívne zmeny sú v štádiu prípravy a považuje za potrebné, aby jej rezort mal väčšie kompetencie vplývať na tieto veci.

Dúbravský si vyjadrenia neberie k srdcu

Samotný Dúbravský, ktorého diela vystavuje napríklad Slovenská národná galéria a ktorý momentálne pripravuje výstavu v New Yorku, sa pre Nový Čas vyjadril, že ministerkine názory ho znepokojujú. Poznamenal ale, že Šimkovičovej vyjadrenia s ním nič nerobia a dúfa, že počas svojho pôsobenia vo funkcii stihne strpčiť život čo najmenšiemu počtu ľudí pôsobiacich v kultúre. Zdôraznil tiež, že kým umelecké diela, vrátane tých jeho, ostanú uchované pre budúce generácie, na ľudí, ktorí stavajú svoju kariéru na šírení nenávisti a rozoštvávání, sa rýchlo zabudne.

Projektový manažér Galérie Slovenského rozhlasu a kurátor výstavy Ivan Jančár považuje za nešťastné, ak by im niekto bral umeleckú slobodu a vnucoval, čo môžu a čo nie. Zdôraznil tiež, že predmetný obraz nie je pornografický, no niekomu asi môže prekážať, že je na ňom homosexuálny pár. Dodal však, že mu nezišlo na um, či by ho z daného dôvodu mohol alebo nemohol vystavovať. Zároveň uviedol, že výstava sa už skončila, a teda nebola predvianočná.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu