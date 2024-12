Seyfor opäť nakupoval. Pred koncom roka dokončil akvizíciu ďalších dvoch českých firiem v hodnote miliónov eur

6.12.2023 (SITA.sk) - Seyfor získal 100 percent softvérovej spoločnosti KS - program, ktorá sa zameriava na informačné systémy v oblasti ľudských zdrojov a prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Commander Services aj 100 percent spoločnosti T-Cars System, ktorá ponúka riešenia na správu vozového parku. Obe spoločnosti sú vysoko ziskové a ich tržby sa pohybujú v miliónoch eur ročne. Celková suma oboch akvizícií sa pohybuje v miliónoch eur. Vďaka týmto akvizíciám Seyfor výrazne posilňuje svoju pozíciu na trhu podnikových IT riešení a Commander Services sa posúva na špičku poskytovateľov GPS monitoringu a správy vozového parku na slovenskom a českom trhu.

Spoločnosť Seyfor pôsobí na trhu podnikových systémov od roku 1990 a svoje riešenia dodáva už do 38 krajín sveta. Vyvíja a dodáva systémy ERP, HR, POS a CRM, účtovný a fakturačný softvér, softvér na riadenie výroby a rozsiahle riešenia na mieru. Zameriava sa aj na kybernetickú bezpečnosť či dátovú analytiku a je aktívna aj na poli riešení na báze umelej inteligencie. V tomto roku predikuje tržby na úrovni 163 miliónov eur. Očakáva sa, že nové akvizície pomôžu spoločnosti Seyfor posilniť pozíciu nielen na primárnych trhoch, na Slovensku a v Česku, ale aj v zahraničí.

Systémami spoločnosti Seyfor prejde po akvizícii 25 percent všetkých výplatných pások v Česku a na Slovensku

Akvizíciou firmy KS – program zvyšuje Seyfor podiel na trhu v oblasti mzdových a personálnych systémov pre stredné a väčšie podniky. Do firemnej stajne Seyforu už patrí komplexné riešenie pre mzdy VEMA. Vďaka tomuto spojeniu tak bude cez Seyfor prechádzať každá štvrtá výplatná páska v Česku a na Slovensku. Medzi zákazníkov spoločnosti

KS – program patrí, napríklad HP Tronic, Škoda Praha, Hyundai Motor Czech, ale aj Senát či Moravskosliezsky kraj. "KS – program tento rok oslávil 32 rokov od svojho založenia a na výsledky spoločnosti som hrdý ja aj moji kolegovia," dopĺňa Jiří Baroš, CEO a jeden zo zakladateľov. "Spoločnosť obsluhuje takmer 3000 zákazníkov prevažne z oblasti veľkých komerčných subjektov, ale aj štátnej správy a samosprávy.”

Po akvizícii 100 percent firmy bude spoločnosť KS – program fungovať naďalej samostatne a bude ťažiť z veľkých vzájomných synergií, čo jej umožní rýchlejší rast. Spoločnosť bude naďalej riadená pôvodným manažmentom. "Akvizícia spoločnosti KS – program posilňuje pozíciu Seyforu ako popredného dodávateľa personálnych a mzdových systémov na českom a slovenskom trhu," hovorí zakladateľ a CEO spoločnosti Seyfor Martin Cígler. "Spoločnosť má skúsený manažment a veľký tím odborníkov. Tešíme sa preto na výmenu know-how a zdieľanie trhových skúseností."

Seyfor už monitoruje viac ako 20 percent vozidiel využívajúcich telematické GPS služby v Česku a na Slovensku

Druhou akvizíciou, ktorá posilní portfólio Seyforu, je T-Cars System. Spoločnosť prevádzkuje technologicky pokročilé SaaS riešenia pre elektronickú knihu jázd, GPS monitoring a kompletnú správu vozového parku. Minuloročné tržby presiahli 1,5 milióna eur a služby spoločnosti využíva takmer 700 firemných zákazníkov v Česku a na Slovensku.

Seyfor kupuje T-Cars System prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Commander Services, ktorá patrí do veľmi úspešnej divízie Midsize Business, ktorej tržby výrazne prekračujú 20,5 miliónov eur. Okrem vývoja vlastných ERP a ďalších podnikových systémov je do tejto divízie začlenená práve telematika. Po novom tak budú spoločnosti spadajúce do portfólia Seyforu monitorovať 20 percent všetkých firemných vozidiel, ktoré využívajú telematické a fleet manažment služby.

"Akvizíciou T-Cars System výrazne posilníme našu pozíciu na veľmi konkurenčnom trhu GPS monitoringu a telematiky. Zameranie T-Cars System skvele dopĺňa portfólio Commanderu a dáva obom spoločnostiam veľký potenciál pre ďalší výrazný rast nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách," hovorí Martin Kudrna, výkonný riaditeľ divízie Midsize Business spoločnosti Seyfor, pod ktorú skupina Commander Sevices so spoločnosťou T-Cars System spadajú.

Okrem posilnenia pozície na súčasných trhoch a prípravy k európskej expanzii je cieľom akvizície aj synergický efekt vzájomnej spolupráce a zdieľanie technologického a technického know-how za účelom rozvoja oboch firiem. Celý obchod by mal priniesť aj tzv. úspory z rozsahu, teda ušetrenie nákladov vďaka rozšíreniu prevádzky. Pôjde, napríklad o nákup hardvéru a užšie prepojenie využívaných služieb smerom k väčšiemu počtu zákazníkov.

Seyfor završuje skvelý rok. Cieli na 30% rast a obrat na úrovni 163 miliónov eur

Seyfor má za sebou ďalší veľmi úspešný rok. Okrem akvizície firiem KS – program a T-Cars System so ziskovosťou vyššou ako 25 % sa Seyforu dlhodobo darí dosahovať výborné hospodárske výsledky. Už šiesty rok po sebe očakáva 30% medziročný rast s predpokladaným konsolidovaným obratom na úrovni 163 miliónov eur.

"Aj rok 2023 bol v Seyfore úspešný a jeho záver bohatý na akvizície. Sme veľmi radi, že sa podarilo náročný proces oboch týchto akvizícií dokončiť ešte tento rok a symbolicky tak zavŕšiť veľmi úspešný rok. Tešíme sa na nových kolegov, na veľké synergie, ktoré obe transakcie ponúkajú, a najmä na ďalší rast, ktorý, ako dúfam, toto spojenie všetkým zúčastneným prinesie. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa na tohtoročnom úspešnom akvizičnom maratóne podieľali," zakončuje Martin Cígler.

O spoločnosti SEYFOR

Seyfor, a. s. sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení. Spoločnosť má cez 1 700 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. Dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim IT spoločnostiam v regióne. Je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov v Českej republike. V roku 2023 očakáva Seyfor opäť 30% rast a obrat na úrovni 163 miliónov eur. Spoločnosť uskutočnila v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem v Českej republike aj na Slovensku a tiež na Balkáne. Ovládajúcimi vlastníkmi spoločnosti sú slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital a Martin Cígler. Firma bola založená v roku 1990 ako Cígler Software, v rokoch 2017–2022 pôsobila pod značkou Solitea.

O spoločnosti COMMANDER SERVICES

Commander Services s.r.o. je slovenským lídrom v oblasti GPS monitorovania firemných vozidiel s najväčším trhovým podielom. Na Slovensku pôsobí od roku 2005 a v posledných rokoch rýchlo rastie aj v Českej republike. Od roku 2022 je Commander Services dcérskou spoločnosťou spoločnosti Seyfor, a. s. Commander poskytuje komplexné riešenie v oblasti monitorovania vozidiel a fleet manažmentu. Vďaka svojmu know-how a IT oddeleniu dokáže na jednej strane flexibilne riešiť požiadavky zákazníkov a na druhej strane im poskytnúť best practices v odvetví pomocou vlastného produktu. Vďaka prepracovanej logistike a kvalitným prevádzkovým službám je schopná obslúžiť každého zákazníka v krátkom čase. So svojimi šiestimi pobočkami – v Bratislave, Zvolene, Žiline, Košiciach, Prahe a Brne – sa snaží byť dostupná klientom z rôznych regiónov cieľových trhov.

O spoločnosti KS – program

KS – program, s.r.o. je od roku 1991 tradičným dodávateľom mzdového a personálneho softvéru pre stredné a väčšie spoločnosti v Česku aj na Slovensku. Od decembra 2023 je KS – program dcérskou spoločnosťou Seyforu. Hlavným produktom spoločnosti sú KS Mzdy, komplexný personálny a mzdový systém, poskytovaný aj ako služba vďaka KS Cloud. S obratom presahujúcim 1,7 milióna eur patrí k najvýznamnejším dodávateľom personálnych a mzdových systémov v Českej republike.

O spoločnosti T-Cars System

V roku 2007 založená T-Cars System s.r.o. prevádzkuje osvedčené SAAS riešenie pre GPS monitoring, elektronickú knihu jázd a správu vozového parku. Na českom a slovenskom trhu patrí v odbore satelitného sledovania vozidiel k popredným technologickým lídrom. Jej služby využíva takmer 700 firemných zákazníkov s viac ako 30 000 objektmi. Medzi jej zákazníkov patria spoločnosti naprieč odvetviami a s vozovými parkmi až po stovky vozidiel. T-Cars si historicky vybrali aj spoločnosti T-Mobile Slovak Republic a Slovak Telekom na Slovensku ako partnerské riešenie pre svojich zákazníkov.

