Sčítanie obyvateľov ovplyvní financovanie cirkví. Sekularisti sa kampaňou snažia znížiť počet ľudí hlásiacich sa k viere

Z prvého elektronického sčítania obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15. februára do 31. marca, má štát získať údaje, na základe ktorých bude rozhodovať, kde sa budú stavať cesty či škôlky. Tiež ale, aká suma sa bude každoročne vyplácať cirkvám.

V tejto súvislosti spustilo občianske hnutie Ethos, ktoré zastupuje neveriacich na Slovensku, kampaň #bezvyznania. Vyzýva v nej ľudí, aby pri sčítaní obyvateľov označili kolónku „Bez vyznania“, ak sa k žiadnej cirkvi hlásiť nechcú.

„Našim cieľom nie je, aby ľudia zapierali svoju vieru. Veľa ľudí však automaticky označuje príslušnosť k cirkvám len zo zotrvačnosti, napriek tomu, že nie sú už veriaci alebo praktizujúci členovia cirkvi,“ uviedol pre Webnoviny.sk predseda hnutia Ethos Metod Rybár.

Viac peňazí pre štát

Okrem iného to podľa neho prispeje k spravodlivejšiemu financovaniu cirkví. Podľa zákona totiž môže klesnúť objem zdrojov pre cirkvi, ak počet všetkých veriacich registrovaných cirkví klesne o 10 percent.

Kampaň má prispieť k aspoň tomuto 10 percentnému poklesu. „To by podľa zákona ušetrilo štátnemu rozpočtu približne 1,7 milióna eur. Čím vyšší pokles, tým viac peňazí z daní občanov zostane na investície do školstva alebo zdravotníctva,“ povedal Rybár.





Ethos ako zástanca odluky cirkvi od štátu tiež nesúhlasí s tým, aby neveriaci alebo veriaci neregistrovaných cirkví financovali tie registrované zo svojich daní.

Nespravodlivé financovanie?

Zákon z roku 2019, ktorý upravuje financovanie cirkví a náboženských spoločností, podľa združenia zaviedol nespravodlivé rozdeľovanie zdrojov. Znevýhodňované majú byť menšie cirkvi v prospech Rimokatolíckej cirkvi, ktorá má podľa posledného sčítania v roku 2011 najväčšie zastúpenie.





Michal Hajtola z Ministerstva kultúry SR oponuje, že zákon v súčasnej podobe nezvýhodňuje žiadnu cirkev. Upozorňuje práve na to, že nová právna úprava zohľadňuje počet členov registrovaných cirkví.





„Rímskokatolícka cirkev ako najpočetnejšie zastúpená má preto logicky najvyšší podiel zo štátneho príspevku,“ uvádza hovorca.

Zvýhodňovanie odmieta aj Konfederácia biskupov Slovenska. „Pri zmene zákona sa zo strany Katolíckej cirkvi kládol dôraz na to, aby sa zachovala solidarita s menšími cirkvami,“ uviedol jej hovorca Martin Kramara.





Obdobne sa vyjadril aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. „Nevidíme v ňom moment zvýhodňovania rímskokatolíckej cirkvi,“ povedal Webnovinám.

Ako je to inde

V Európe existuje niekoľko modelov financovania cirkví a náboženských spoločností v rôznych kombináciách. Napríklad v Taliansku či Španielsku majú tzv. daňovú asignáciu, v rámci ktorej veriaci môžu, ale nemusia odvádzať časť príjmu konkrétnej cirkvi.





Na Slovensku štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam priamu finančnú podporu, ktorá je však vždy len jednou z niekoľkých zložiek ich financovania.





„Slovenský model nemožno podľa môjho názoru v principiálnej rovine považovať za neštandardný alebo problematický,“ hovorí Igor Augustinič, odborník na cirkevné právo. Ako dodáva, tento model majú zavedený napríklad aj v Belgicku či Grécku.

Čas na agitáciu

Rybár okrem problémov s financovaním upozorňuje aj na úspešnú snahu Kresťanskej únie o odloženie asistovaného sčítania obyvateľstva, ktorého začiatok sa posunul na 1. apríla 2021 a potrvá až do 31. októbra 2021.





„Podľa nás ide Kresťanskej únií iba o to, aby mali cirkvi viac času na agitáciu voči svojim veriacim,“ myslí si Rybár.





Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR oponuje, že dôvodom je súčasná pandemická situácia. „Termín asistovaného sčítania sa posúva, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených,“ uvádza Ivančíková.





Tento dôvod uvádza aj samotná Kresťanská únia, ktorá upozorňuje na potrebu získania čo možno najobjektívnejších údajov.





„Ak zo sčítania dostane štát skreslené a neúplné údaje, financovanie nielen cirkví, ale aj národnostných menšín i etnických skupín bude nespravodlivé a nebude odrážať realitu“, vysvetľuje Anna Záborská, líderka Kresťanskej únie.

Transparentnosť priebehu

Rybár trvá na to, že posunutie termínu nie je šťastné aj z dôvodu, že Konferencia biskupov Slovenska má podľa neho „privilegovaný prístup“ k Ústrednej komisii pre sčítanie.





Podľa hovorkyne Sčítania obyvateľstva domov a bytov 2021 Jasmíny Stauder Štatistický úrad SR oslovil pre účely zriadenia komisie široké spektrum organizácii z oblastí relevantných pre sčítanie.





Tá si následne môže pozvať odborníkov s osobitnými znalosťami v určitej oblasti. „Takýto typ členstva je napríklad členstvo Konferencie biskupov Slovenska,“ uviedla hovorkyňa.

Doplnila tiež, že k sčítaniu obyvateľstva sa v spoločnom stanovisku v roku 2017 vyjadrila okrem Konferencie biskupov aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Ústredný zväz židovských náboženských obcí.





„Prekvapuje ma potreba anonymných autorov daných stránok útočiť na cirkvi. Žiaľ, huckanie voči tým, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu, nie je novou vecou,“ uviedol na margo obvinení Ethosu hovorca Konfederácie biskupov.

Nový rok prinesie novú formu sčítania obyvateľov. Ako bude prebiehať a aká pokuta hrozí za nevyplnenie dát



Bratislava vyzýva k účasti na sčítaní obyvateľov, mesto môže získať milióny eur ročne



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Počasie predpoveď na Štvrtok 22. Júna 2023 polooblačno až oblačno, postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky

Dnes bude polooblačno až oblačno, zrána aj menej oblačnosti. Postupne miestami, najmä vo východnej polovici, prehánky alebo búrky ojedinele aj intenzívne a s krúpami.

Najvyššia denná teplota 27°C až 31°C, na západe a na juhu stredného a východného Slovenska miestami 32°C do 34 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 19 °C.

Slabý premenlivý, na juhozápade prevažne južný vietor do 5 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Predpokladané množstvo zrážok:do 10 mm, pri búrkach ojedinele až do 40 mm





Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.

Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.

Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.





Počasie: V súčasnosti extrémne zrážky postihujú najmä sever a východ Slovenska. Tieto okresy potrápia extrémne zrážky







Je tohtoročná daždivá jar dobrým znamením?

Na Slovensku je tohtoročná jar daždivejšia, ako sme boli za posledné roky zvyknutí. Avšak ochladenie, častý dážď a vo vyšších polohách aj snehové zrážky, sú typické znaky pre jarné obdobie na našom území.





V takmer celej Európe je zvýšená zrážková činnosť v tomto období bežná.





Rusko, Ukrajina, či Bielorusko, môžu mať v tomto období väčšie sucho, ako ostatné časti Európy. Dôvodom môže byť aj globálne otepľovanie.

Je dobré, že viac prší?

Zvýšené zrážky zabezpečia naplnenie vodných nádrží, zvýšenie hladiny podzemnej vody a zmiernenie sucha. Avšak dôsledky zrážok závisia od konkrétnej situácie a miesta.





Je dôležité rozlišovať medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami. Zvýšené zrážky predstavujú nadpriemerné množstvo zrážok v danom časovom období. Môže ísť o vyššie množstvo zrážok, snehu alebo iných typov zrážok v porovnaní s bežnými očakávaniami pre danú oblasť a sezónu. Tieto zrážky môžu spôsobiť, že rieky a potoky sa priblížia k svojim hraniciam.





Extrémne záplavy sú spúšťané s mimoriadnymi podmienkami, ako sú silné a intenzívne zrážky, ktoré v krátkom čase vylievajú vodné toky. Záplavy môžu mať vážne následky pre ľudí a infraštruktúru. Hlavným rozdielom medzi zvýšenými zrážkami a extrémnymi záplavami je rýchlosť a intenzita nárastu hladiny riek a tokov. Zvýšené zrážky môžu postupne zvyšovať hladinu riek, avšak záplavy môžu mať náhly a dramatický vplyv na rýchlosť a objem vody.





Okrem zrážok je dôležité aj efektívne využívanie vody, riadenie vodných zdrojov a udržateľné praktiky v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, priemysel a domácnosti. Aj v prípade dostatku zrážok je dôležité mať účinné systémy zhromažďovania, skladovania a distribúcie vody, aby sa zabezpečilo udržateľné hospodárenie. Riadenie vodných zdrojov je komplexný problém, ktorý si vyžaduje vyvážený prístup a spotrebu miestnych podmienok.





Približne 2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode

Podľa údajov Organizácie Spojených národov z roku 2021, približne 2 miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode. Ide najmä o krajiny tretieho sveta, rozvojové krajiny a tie, ktoré sa nachádzajú v konflikte a chudobné komunity. Nedostatočný prístup k pitnej vode má vážny vplyv na zdravie a život ľudí.





Ak má zvýšený počet zrážok pomôcť, je dôležité správne nastaviť a riadiť vodné systémy, ktoré dokážu zabezpečiť dostatok pitnej vody, či udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi.





Pravidelné a primerané zrážky môžu zabezpečiť dostatok vody v rezervoároch a podzemných vodných zdrojoch, čo je dôležité pre zásobovanie mesta pitnou vodou. Ak je voda zhromažďovaná a spracovaná, môže sa využiť na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch a na výrobu energie.





Na druhú stranu príliš veľké množstvo zrážkovej činnosti môže spôsobiť poškodenie a narušenie infraštruktúry, ak nie sú dostatočne dimenzované a prispôsobené vodné systémy. Preto je veľmi dôležitý základný náter infraštruktúry, celkovej kanalizácie a ochrany proti povodniam, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky veľkého množstva zrážok.

Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Čo na to SHMÚ?

Vedecko-technický pracovník pre meteorológiu a klimatológiu Pavel Faško zo SHMÚ uviedol, že v aktuálnom charaktere počasia na Slovensku je vlhko a chladno. Striedanie chladnejších a teplejších období je v druhej polovici jari u nás štandardné, pričom aj prejavy pôsobenia tlakových níží smerujúcich k nám z Talianska a z oblasti Jadranského mora môžu byť súčasťou jarného charakteru počasia na našom území.





Ale v roku 2023 trvá chladné počasie už od konca marca a to nie je štandardné. Aj tlakových níží postupujúcich z centrálneho Stredomoria cez Taliansko a Jadranskú oblasť smerom na sever bolo zaznamenaných od apríla do súčasnosti niekoľko, a to tiež nie je až také obvyklé. Dôsledkom sú výrazne nadnormálne atmosférické zrážky, predovšetkým na krajnom juhozápade a západe Slovenska.





Ako ďalej Faško uviedol, nie je vhodná príležitosť na podporu hladín podzemnej vody, ale posledné dažde už spôsobili povodňové stavy na viacerých vodných tokoch.





Kombinácia chladného a daždivého počasia nepraje teplomilným rastlinách, ako sú paradajky a papriky, ale niektorým iným poľnohospodárskym plodinách to nevadí. Pripomenúť treba aj to, že chladnejších a daždivejších májov je v posledných rokoch viac, napríklad podobne ako v roku 2023 to bolo aj v roku 2019.

Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie: V súčasnosti extrémne zrážky postihujú najmä sever a východ Slovenska. Tieto okresy potrápia extrémne zrážky