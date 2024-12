Samota počas pandémie či sviatkov ovplyvňuje celkové zdravie ľudí. Dôvod osamelosti sa skrýva v mozgu

Nová štúdia v magazíne Nature Communications preukázala v mozgu osamelých ľudí niečo ako „podpis“, ktorý ich zásadným spôsobom odlišuje od ostatných. Súvisí to s funkčnosťou jednotlivých častí mozgu, ako aj s ich vzájomnou komunikáciou.

Tím kanadských vedcov skúmal údaje z magnetickej rezonancie (MRI), genetické predispozície a psychologické sebahodnotenie približne 40-tisíc dospelých ľudí v strednom a staršom veku, ktorí sa do výskumu dobrovoľne prihlásili.

Autori štúdie z McGill Universityporovnali údaje účastníkov, ktorí uvádzali, že sa často cítia osamelí s tými, ktorí sa tak necítia. V mozgoch osamelých ľudí našli niekoľko unikátnych nálezov.

Sieť predvoleného režimu

Mozgová aktivita osamelých ľudí sa prejavovala najmä v tých oblastiach mozgu, ktoré sú zapojené do „vnútorných“ myšlienok. Tie sa týkajú spomienok, budúceho plánovania, predstavovania si či premýšľania o iných ľuďoch.





Kanaďania zistili, že táto sieť predvoleného režimu (DMN), ako sa mozgovým prejavom opísaným vyššie hovorí, je u osamelých ľudí prepojená silnejšie. Navyše, objem ich šedej hmoty v DMN oblastiach mozgu bol väčší.

Osamelosť môže súvisieť s demenciou

To, že štruktúra a funkcia tejto siete sú spojené so samotou, môže byť spôsobené tým, že osamelí ľudia s väčšou pravdepodobnosťou prekonávajú svoju sociálnu izoláciu pomocou fantázie, spomienok na minulosť alebo nádejou do budúcnosti.

„Pri absencii požadovaných sociálnych skúseností môžu byť osamelí jedinci ťahaní k myšlienkam zameraným na vnútornú potrebu, ako je spomínanie alebo predstavovanie si sociálnych skúseností,“ vysvetľuje Nathan Spreng, hlavný autor štúdie.





Osamelosť je v spoločnosti čoraz viac považovaná za veľký zdravotný problém. Predchádzajúce štúdie preukázali, že u starších ľudí, ktorí pociťujú osamelosť, je vyššie riziko poklesu kognitívnych funkcií a vzniku demencie.

Nová liečba?

Pochopenie toho, ako sa osamelosť prejavuje priamo v mozgu, by mohlo byť kľúčom k prevencii neurologických ochorení a k vývoju liečby.

„Začíname chápať vplyv osamelosti na mozog. Rozšírenie našich vedomostí v tejto oblasti nám pomôže lepšie si uvedomiť naliehavosť znižovania osamelosti v súčasnej spoločnosti,“ dodáva spoluautor štúdie Danilo Bzdok.





Vo sviatočnom období by sme preto mali všetci myslieť na tých, ktorí sa nemajú s kým porozprávať či stretnúť. Rovnako dôležité však je aj to, aby sme pri našej snahe o pomoc nezabudli na riziká a dodržali všetky bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

