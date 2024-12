Samosprávy v okolí Trnavy investujú milióny eur do cyklistickej infraštruktúry

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Miliónové investície do zlepšenia cyklistickej infraštruktúry majú na rok 2022 pripravené samosprávy v okolí Trnavy. Cyklisti by sa už v tomto roku mali dostať cez Váh novým cyklomostom medzi Madunicami a Koplotovcami, obce Špačince a Bohdanovce nad Trnavou má spojiť cyklotrasa, v Cíferi by chceli dokončiť cyklotrasu zo železničnej stanice do miestnej časti Pác.

Chodník v Smoleniciach je pred dokončením

Pred dokončením je združený chodník pre chodcov a cyklistov v Smoleniciach. V ďalšom zlepšovaní podmienok cyklistom chce pokračovať aj Trnava a cykloprojekty chystajú aj ďalšie obce.

Obec Madunice už má podpísanú zmluvu so zhotoviteľom cyklotrasy a cyklomosta ponad Váh za 3,1 milióna eur, ak nenastanú nečakané komplikácie, prví cyklisti by mali po ňom prejsť ešte v lete tohto roku. Združenie obci mestskej oblasti Trnava je pred vyhlásením verejného obstarávania na cyklistické spojenie susedných obcí Špačince – Bohdanovce nad Trnavou, na ktorú získalo 1,3 milióna eur z eurofondov. Pôvodne bola súčasťou projektu aj Trnava, pre problémy s vysporiadaním pozemkov je projekt rozdelený, krajské mesto sa podľa primátora Petra Bročku napojí o niečo neskôr.

Spojenie Jaslovských Bohuníc s areálom elektrární

V Trnave plánujú v tomto roku vybudovať dvojkilometrový cyklochodník na Bottovej a Moyzesovej ulici. Zhotoviteľa plánuje radnica podľa primátora Bročku súťažiť „v najbližších týždňoch“. Samospráva chce tento projekt za 1,4 milióna eur financovať z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová už avizovala cyklistické spojenie obce s areálom jadrových elektrární. Má ísť o spoločný projekt obce, Trnavského samosprávneho kraja a Slovenských elektrární. Kraj spojí Piešťany s cyklomagistrálou v Trenčianskom kraji, zároveň pripravuje ďalšie úseky cyklistickej infraštruktúry popri Váhu.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

