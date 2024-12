Ruské výdavky na obranu presiahnu sociálne, časť rozpočtu je však tajná so snahou skryť vojnové plány

22.11.2023 (SITA.sk) - Horná komora ruského parlamentu v stredu schválila dosiaľ najväčší federálny rozpočet, ktorý zvýši výdavky v roku 2024 o zhruba 25 percent. Rekordné sumy pritom poputujú na obranu. Dokument teraz poputuje na podpis k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi.

Nasmerovanie ekonomiky na vojnový stav

Výdavky na obranu v budúcom roku po prvý raz v histórii moderného Ruska presiahnu sociálne výdavky.

Rekordne nízka nezamestnanosť, vyššie mzdy a cielené sociálne výdavky by mali Kremľu pomôcť zbaviť sa domáceho vplyvu nasmerovania ekonomiky na vojnový stav, ale z dlhodobého hľadiska by mohli predstavovať problém, tvrdia analytici.

Ruské ministerstvo financií predtým uviedlo, že v roku 2024 očakáva, že výdavky dosiahnu 36,66 bilióna rubľov s predpokladaným rozpočtovým deficitom vo výške 0,8 % hrubého domáceho produktu Ruska.

Špecifický rozpočet na financovanie armády

Časť ruského rozpočtu je tajná, pretože Kremeľ sa snaží utajiť svoje vojenské plány a vyhýbať sa kontrole svojej vojny na Ukrajine.

Nezávislí ekonomickí novinári Farida Rustamovová a Maksim Tovkajlo na ich kanáli Faridaily na platforme Telegram uviedli, že približne 39 % všetkých federálnych výdavkov pôjde v roku 2024 na obranu a presadzovanie práva.

Ruskí zákonodarcovia tvrdia, že rozpočet na obdobie 2024 - 2026 vyvinuli špecificky na financovanie armády a zmierňovanie následkov 17 500 sankcií na Rusko, povedal predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin.

Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť sa, Zelenskyj nevylúčil využitie príležitosti na zabitie Putina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevylúčil, že Ukrajina by využila príležitosť na zabitie Putina. Na otázku, či by Ukrajina využila príležitosť na zabitie Putina, ak by sa naskytla, Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Sun odvetil: „Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť našu zem.“

Odmietol diskutovať o operáciách

Zelenskyj odmietol odpovedať na otázky o útokoch na proruských kolaborantov a takzvané „orgány“ na dočasne okupovaných územiach.

„Nemôžem s vami diskutovať o žiadnych špeciálnych operáciách ukrajinskej tajnej služby alebo niektorých špeciálnych jednotiek. Sú niektoré momenty, o ktorých nediskutujeme.“

Päť či šesť pokusov o atentát

Zelenskyj povedal, že od začiatku rozsiahlej invázie bolo najmenej päť alebo šesť pokusov o jeho odstránenie. Tvrdí, že napriek týmto skúsenostiam sa cíti normálne.

Povedal, že prvý pokus vyvolal paniku, ako prvé prepuknutie COVID-19, ale potom to už nebolo také zlé. „Neviem, koľko pokusov bolo celkovo. Naozaj neviem. Myslím si však, že nie menej ako päť-šesť,“ skonštatoval ukrajinský prezident.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

