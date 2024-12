Rusi zasiahli paľbou z mínometov evakuačný autobus v Chersonskej oblasti, traja ľudia zahynuli

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Traja ľudia boli zabití a ďalší piati utrpeli zranenia v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, keď ruské ozbrojené sily mínometnou paľbou zasiahli evakuačný autobus. Uviedla to v utorok popoludní hovorkyňa ukrajinskej armády.

Incident sa stal prvého augusta, keď autobus smeroval z dediny Starosiľa, ktorú ovládajú Rusi, do mesta Kryvyj Rih na území pod kontrolou Ukrajiny. Informuje o tom portál news.sky.com.

Hovorkyňa južného veliteľstva ukrajinskej armády Natalia Humeňuková uviedla, že autobus sa stal terčom paľby neďaleko dediny Dovhove. Rusko popiera, že úmyselne útočí na ukrajinských civilistov, ale jeho paľba ničí mestá a po celej krajine.

Vojna na Ukrajine: Rusi použili termobarické zbrane, ale mali aj neúspešný útok a Medvedev označil Kazachstan za umelý štát





Ukrajinskí vojnoví zajatci v kolónii Olenivka v Doneckej oblasti mohli byť zabití termobarickými zbraňami. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin odvolávajúci sa na predbežné údaje medzinárodných expertov.





„Predbežné závery našich medzinárodných expertov naznačujú, že metódou tejto vraždy bola termobarická zbraň. Toto sú predbežné závery niekoľkých medzinárodných expertov. To znamená, že to rozhodne nie je raketová paľba, tým sú si istí,“ povedal Kostin. Dodal, že termobarické zbrane používa Moskva.

Ukrajinská armáda v priebehu pondelka odrazila ruské útoky v smere na Bachmut, Avdijivku a Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Na Facebooku o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.





Ruské sily tiež rozmiestnili niekoľko jednotiek pri dedinách Bajrak a Dementijivka v Charkivskej oblasti, no ukrajinské jednotky ich vytlačili. Armáda taktiež dodala, že ruské sily sa museli stiahnuť po „neúspešnom“ útoku na oblasť pri obci Trudoľubivka v Chersonskej oblasti.





Ukrajinské úrady vyšetrujú dovedna 752 prípadov vlastizrady a kolaborácie. Na Telegrame o tom informoval ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie, ktorý uviedol, že najviac takýchto prípadov k 1. augustu zaznamenali v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Zaporižžskej oblasti.

„Pokračujeme v systematickej práci na odhalení zradcov, ktorí sa rozhodli prejsť na stranu nepriateľa. Každá takáto skutočnosť je dôsledne prešetrená, všetci kolaboranti ponesú trestnoprávnu zodpovednosť,“ uviedol úrad s tým, že ďalších 1190 ľudí vyšetrujú za účasť na vlastizrade a kolaboratívnych aktivitách.





Skupina krajín združených v skupine G7 zvažuje ďalšie možnosti, ako zastaviť „profitovanie Ruska z jeho útočnej vojny a obmedziť schopnosť Ruska viesť vojnu“.





Ako informuje televízia CNN, vo vyhlásení to uviedli ministri zahraničia týchto štátov. Podľa nich by tieto možnosti mohli zahŕňať „úplný zákaz všetkých služieb, ktoré umožňujú celosvetovú prepravu ruskej ropy a ropných produktov po mori“, pokiaľ ropa nebola nakúpená za alebo pod stanovenú cenu.





Rusko využíva energiu ako „nástroj geopolitického nátlaku“, zdôrazňujú ministri vo vyhlásení. Ako tiež uvádzajú, budú spolupracovať na znížení dopytu krajín G7 po ruských energiách a zároveň budú chrániť najzraniteľnejšie skupiny pred vplyvmi prerušenia dodávok a rastúcich cien.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Gruzínsko by malo byť kompletne okupované Ruskom. Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady to uviedol na sociálnej sieti VKontakte, pričom tento názor odôvodnil tým, že Gruzínsko „predtým neexistovalo“. Medvedev zakrátko vymazal svoje úvahy, no kým boli zverejnené, viacerí novinári si stihli urobiť snímky obrazovky.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu