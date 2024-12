Rušenie poistenia v dnešnej dobe nie je práve najlepší nápad, ľudia sa s platením poistného môžu vysporiadať aj inak

Dvojciferná úroveň inflácie, ekonomická neistota a hrozba v podobe enormného rastu cien energií nútia Slovákov uvažovať nad tým, ako čo najefektívnejšie narábať s rodinným rozpočtom.

Vhodným spôsobom, ako pristúpiť k optimalizácii svojich výdavkov, je podľa vyjadrení poisťovne Generali napríklad správne nastavenie poistných zmlúv. Niektorí ľudia však majú tendenciu v kríze rušiť poistné zmluvy, čo však odborníci neodporúčajú.

Zmena frekvencie platieb

Najjednoduchším krokom, ako znížiť náklady, je podľa riaditeľa poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáša Potúčka, zmena frekvencie platieb.

„Klientom, ktorí doteraz platili za poistenie na ročnej báze, odporúčam zmeniť frekvenciu platieb na mesačnú, respektíve štvrťročnú. Takýmto spôsobom si rozložia platbu za poistenie do viacerých splátok,“ skonštatoval Potúček.

Je totiž podľa neho jednoduchšie zaplatiť každý mesiac napríklad 10 eur, než sa raz ročne nárazovo trápiť so sumou 120 eur.

Živelné pohromy, havárie, úrazy ani vandalizmus si nevyberajú miesto ani čas bez ohľadu na ekonomickú situáciu, preto je podľa Generali riziko, ak niekto nemá uzatvorené poistenie na svoj majetok.

Podceňované poistenie majetku

Zároveň je potrebné pravidelne sledovať riziko podpoistenia. Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená, konštatuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov.





Aj podľa spoločnosti FinGO.sk Slováci poistenie majetku často podceňujú. Množstvo nehnuteľností je nepoistených a stretávajú sa aj s tým, že klienti hľadajú len najlacnejšie poistenie na trhu, ktoré však ich nehnuteľnosť dostatočne nechráni.





Podľa odborníkov je dôležité nezabúdať na komplexné životné poistenie, ktoré okrem hlavných rizík kryje aj výpadok príjmu, teda poistenie práceneschopnosti a denných dávok v prípade úrazu.





Pri rastúcich cenách totiž môže podľa Generali aj malý výpadok príjmu zamávať s rodinným rozpočtom, zvlášť v prípade domácností, ktoré hospodária z mesiaca na mesiac.

Náhrada strateného príjmu

Ľudia by sa nemali spoliehať na to, že im sa kritická choroba či úraz s následkami vyhnú. „Pri vážnej udalosti, ktorá vás vyradí z práce a zoberie vám podstatnú časť príjmu, je životné poistenie účinná ochrana, ktorá vám stratený príjem nahradí. A poskytne vám financie na liečenie či životné výdavky. Najefektívnejším druhom životného poistenia je rizikové životné poistenie,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.





Za životnú poistku sa podľa OVB platiť oplatí, ale je dobré ju optimalizovať. Dá sa tak urobiť troma krokmi.





A to pripoistením kľúčových rizík, ale aj odpoistením drobných pripoistení. A nakoniec je to nahradenie poistenia s konštantnou poistnou sumou pripoistením s tzv. klesajúcou poistnou sumou.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.