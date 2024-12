Rodiny s nezaopatrenými deťmi dostanú zvýšené prídavky, suma je teraz dvojnásobne vyššia (video)

Od 15. februára začnú rodiny s nezaopatrenými deťmi dostávať na účty zvýšené prídavky na dieťa. Prostredníctvom pošty to bude od 20. do 27. februára. Na spoločnej tlačovej besede o tom informovali predseda parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a minister práce Milan Krajniak. Celkovo dostane zvýšený, 60-eurový prídavok viac ako 1,1 milióna detí.

Zvýšenie podpory rodín

„Som veľmi rád, že v pomoci rodinám táto vláda pokračuje ďalej, sú to míľové kroky oproti predchádzajúcim vládam,“ uviedol Kollár.

Ako doplnil minister práce, ide o absolútne zásadné zvýšenie podpory rodín. Kým v roku 2019 predstavovala celková suma vyplatených prídavkov na deti 328 mil. eur, v roku 2022 to bolo 373 mil. eur a v aktuálnom roku by to malo byť 778 mil. eur.

Z celkového počtu 1,8 milióna slovenských domácností je 660-tisíc s nezaopatrenými deťmi. Absolútnu väčšinu z nich tvoria rodiny s jedným alebo dvomi deťmi. V prípade rodiny s jedným dieťaťom od 6 do 18 rokov predstavuje zvýšenie oproti roku 2019 sumu 153 eur, v prípade rodiny s dvomi deťmi je to 307 eur.

Ďalšie zvyšovanie je otázne

Ďalšie zvyšovanie prídavkov na deti je zatiaľ otázne, nie je stanovený automatický valorizačný mechanizmus. Podľa Krajniaka to bude závisieť od rozhodnutia vlády a možností štátneho rozpočtu.

Prídavok na dieťa sa zvýšil na základe novely zákona o prídavku na dieťa platnej od 1. januára tohto roka. Z pôvodných 30 eur vzrástol na 60 eur mesačne. Zvýšenie prídavku na dieťa rodiny s nezaopatrenými deťmi pocítia prvýkrát vo februári, keďže túto dávku vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí mesačne pozadu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu