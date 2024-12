Rezort práce pripravil zákon na zvýšenie zamestnanosti, zároveň chce do práce priťahnuť viac osôb so zdravotným postihnutím

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka by sa mali zmeniť podmienky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Cieľom je zvýšiť zamestnanosť

Pripravovaná novela zákona má podľa rezortu práce zefektívniť a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov na udržanie a zvyšovanie zamestnanosti.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež plánuje zlepšiť efektívnosť a účinnosť nástrojov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily by sa mali po novom určovať na úrovni krajov.

Výdavky na aktívne opatrenia trhu práce sú na Slovensku podľa ministerstva relatívne nižšie ako vo väčšine krajín Európskej únie, pričom aj efektívnosť a účinnosť niektorých nástrojov je v porovnaní so skúsenosťami iných krajín EÚ nižšia.

„Pretrvávajúca situácia tak znásobuje tlak na ich hospodárne využívanie. Čoraz rýchlejšie zmeny na trhu práce si vyžadujú zvýšenie pripravenosti reagovať na ďalší vývoj v oblasti zamestnanosti," tvrdí rezort práce.

Ľahšie obsadzovanie pracovných miest

Novela zákona má riešiť aj zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti umožňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %, a to bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce.





„Vzhľadom na štruktúru uchádzačov o zamestnanie a povahu voľných pracovných miest nie je často možné obsadiť voľné pracovné miesta vhodným uchádzačom o zamestnanie napriek tomu, že pracovné miesto sa nachádza v okrese s mierou nezamestnanosti vyššou ako 5 %," upozorňuje ministerstvo.

Na uľahčenie obsadenia voľného pracovného miesta pre zabezpečenie chodu prevádzky zamestnávateľov je preto podľa rezortu práce nevyhnutná revízia tohto postupu.





Návrh novely zákona o službách zamestnanosti by malo ministerstvo práce a sociálnych vecí predložiť do pripomienkového konania v marci tohto roka.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

