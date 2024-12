Remišová tvrdí, že v strane nemajú žiadne finančné problémy a pôžičky riadne splácajú

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka strany Za Ľudí Veronika Remišová tvrdí, že žiadne finančné problémy v strane nemajú. Povedala, že disponujú pôžičkami, ktoré majú zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke Za ľudí. Informovala o tom dnes na tlačovej besede.

Neškrabkajú peniaze ako iné strany

„My si neškrabkáme peniaze a už vôbec nie do krabíc od šampanského, ako to robia iné strany. Máme pôžičky, ktoré sú riadne zverejnené a riadne ich splácame," povedala predsedníčka. Remišová priznala, že strana Za ľudí disponuje dlhmi. Zaručila sa, že ich však budú riadne splácať.

Kandidáti do volieb dostanú malú finančnú podporu

„Postupne máme dohodnutý splátkový kalendár, máme to aj na stránke. Platíme tie pôžičky, ktoré máme z roku 2019," dodala. Predsedníčka povedala, že sú chudobnejšou stranou, no nehanbí sa za to.

„Naši kandidáti do komunálnych volieb budú mať malú finančnú podporu, pretože máme pôžičky a nedostávame dary," doplnila. Kandidáti do komunálnych volieb zatiaľ však svoje peniaze nedostali.

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.