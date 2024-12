Referendum je iba platená volebná kampaň Smeru. Zneužívať frustráciu ľudí počas najväčšej krízy považuje Remišová za chrapúnstvo

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Referendum o predčasných voľbách by sa konať nemuselo, ak by poslanci strany Za ľudí, ktorí sú v parlamente už iba dvaja, zahlasovali s opozíciou za zmenu ústavy, čím by sa celá vec jednoducho vyriešila a ušetrili by sa nielen finančné prostriedky, ale vyriešila by sa i ústavná kríza.

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút dvanásť podpredseda strany Smer-SD a podpredseda parlamentu Národnej rady Juraj Blanár o možnosti skrátiť volebné obdobie referendom.

Chrapúnstvo Smeru

„Organizovať referendum a zneužívať frustráciu ľudí počas najväčšej krízy, ktorú tu máme, pokladám za cynizmus a za arogantné, sebecké chrapúnstvo,“ prezradila Veronika Remišová o tom, čo si o celej záležitosti okolo referenda myslí.

„Čo sme sa z reakcie pani Remišovej dozvedeli? Že ústavou garantované právo na referendum, ktoré je definované petičným právom, je de facto chrapúnstvo, a že tých milión ľudí, ktorí to podpísali, sú chrapúni. To je výsledok toho, čo povedala pani Remišová,“ skonštatoval Blanár na margo slov šéfky koaličnej strany Za ľudí.

„Dôležitejšie je to, o čom to referendum je, a nie to, či je pani prezidentka nestranná, keď vyhlásila, že nebude ľudí vyzývať ísť na referendum, ale zároveň im v tom nebude brániť. Referendum je však v prvom rade o tom, že je to volebná kampaň Smeru a Hlasu,“ uviedla podpredsedníčka vlády, ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Platená volebná kampaň

Rozoštvávať ľudí v čase, keď tu podľa šéfky Za ľudí je najväčšia energetická kríza, ktorá bude vrcholiť v januári, teda vyhadzovať peniaze na ich vlastnú volebnú kampaň ukrytú za referendom, je sebecké, cynické a najmä neúctivé voči občanom Slovenska.

Veronika Remišová je presvedčená, že strana Smer-SD si vyjadreniami, že ak koalícia podporí zmenu ústavy o predčasných voľbách a oni im za to podporia všetky návrhy na pomoc ľuďom, berie občanov za rukojemníkov.

„Môj bývalý učiteľ by to nazval, že je to miešanie špinavých ponožiek s čistým príborom,“ zareagoval Juraj Blanár na slová Veroniky Remišovej a dodal, že aj voľby sú teda politická kampaň za štátne peniaze, lebo aj tie sú platené z financií štátu.

Referendum je najvyššia forma demokracie

„Referendum nepodporovala iba strana Smer-SD, ale aj iné politické strany a tiež Jednota dôchodcov Slovenska, a prezidentka tak svojím vyjadrením ukázala, že nie je prezidentkou všetkých občanov Slovenska,“ uviedol podpredseda Smeru-SD, podľa ktorého referendum je najvyššia forma demokracie.

Ľudia sa budú môcť v referende vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady, čo má zabezpečiť zmena ústavy.

Blanár si myslí, že nízka účasť v nedávnych župných a komunálnych voľbách bola aj kvôli tomu, že prezidentka aj po druhýkrát zmarila referendum, ktoré inicioval Smer-SD spolu s ďalšími opozičnými stranami.

